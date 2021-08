ICELANDAIR: Pride Flight von Berlin nach Keflavík

Anlässlich des bevorstehenden Pride Wochenendes in Islands Hauptstadt schickte die nationale Airline eine ausschließlich aus Mitgliedern der LGBTIQ* Community bestehende Crew auf einen Pride Flight von Berlin nach Keflavík, dem Flughafen der Hauptstadt Reykjavík.

Mit der Aktion feiert die Airline, die bereits 2019 einen ähnlichen Flug durchführte, feiert damit Vielfalt und Gleichheit im isländischen Pride-Monat August. Nach der kurzfristigen Absage des Reykjavík Pride 2020, findet er in diesem Jahr mit einem bunten Programm an Kultur- und Diskussionsveranstaltungen statt. Höhepunkt ist die Parade durch Islands Hauptstadt am 7. August.

Bereits am 4. August hoben die Flüge FI528 vom Flughafen Keflavík nach Berlin und FI529 von Berlin nach Keflavík ganz im Zeichen des Regenbogens ab. Neben einer LGBTIQ* Crew wurden die Gäste an Bord mit Süßigkeiten und guter Stimmung überrascht.

