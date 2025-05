ILLINOIS: Neuer LGBTIQ*-Guide erschienen

Er gehört zu den liberalsten Bundesstaaten der USA. Ein neuer Guide für LGBTIQ*-Reisende zeigt die ganze Vielfalt von Illinois - von der aufregenden Metropole Chicago über die Route 66 bis zur grandiosen Natur des Shawnee National Forest.

Im Vorwort des Guides heißt es: „Illinois ist ein Bundesstaat, der sich der Vielfalt verschrieben hat und der die Liebe in all ihren Formen feiert. Von den pulsierenden Straßen Chicagos bis zu den landschaftlichen Wundern des Mississippi bietet Illinois eine einladende Umgebung für LGBTQ-Reisende - mit Attraktionen, Veranstaltungen und Erlebnissen, die an jeder Ecke warten.

×

Illinois LGBTQ Guide Illinois LGBTQ Guide

Illinois ist nicht nur ein Reiseziel - es ist eine Gemeinschaft.

Erkunde einen Staat, in dem historische Meilensteine für die Gleichberechtigung gesetzt wurden, in dem Kunst und Kultur florieren und in dem man eine natürliche Schönheit vorfindet, die so vielfältig ist wie die Menschen, die hier leben. Ganz gleich, ob Du ein Wochenende in einer kosmopolitischen Metropole, eine historische Entdeckungsreise oder ein Abenteuer in der Natur suchst: Illinois ist bereit, Dir die Freude am Entdecken zu zeigen - und das mit Stolz.“

× Erweitern Foto: enjoyillinois.com Illinois Galena

Weitere Infos zu Illinois als LGBTIQ*-freundliches Reiseziel gibt es unter www.enjoyillinois.de