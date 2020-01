Zeit zum Kuscheln: Winterzauber in Galena

– ANZEIGE –

Nur drei Stunden nordwestlich von Chicago gelegen, ist Galena das perfekte Winterreiseziel für LGBTQ-Besucher – drinnen wie draußen. Ob romantische B&Bs, Spas, Outdoor-Abenteuer oder Weinverkostungen – hier sind die Top-6-Aktivitäten, die man in dem historischen Städtchen unternehmen kann, sobald die Temperaturen fallen:

× Erweitern Foto: enjoyillinois.de Galena

Einkaufen

Zu einer von "America's Best Main Streets" gewählt, finden sich in Galenas historischer Innenstadt über 125 unabhängige Geschäfte und Restaurants. Von Süßwarenläden über lokale Boutiquen bis hin zu großartigen Restaurants ist die Vielfalt so reizvoll wie die aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts stammende Architektur der Hauptstraße. Darf es noch etwas mehr sein? Dann sollte man die vielen weiteren Sehenswürdigkeiten, die in den umliegenden Dörfern und der reizvollen Landschaft verstreut liegen – etwa das Städtchen Elizabeth – nicht verpassen.

Aufwärmen

Entspanne Dich nach einem Einkaufsbummel bei einem Glas Wein während einer Verkostung bei Galena Cellars auf der Main Street. Oder fahre zum nur 10 Minuten entfernten Weinberg von Galena Cellars, um von dort einen spektakulären Blick auf die Landschaft zu genießen, die 30-jährige Familientradition der Weinherstellung kennenzulernen und bis zu 40 verschiedene Varianten zu verkosten.

Oder sind Craft-Spirituosen mehr Dein Ding? Die Blaum Brothers Distilling Company hat in der Welt der handwerklich gebrannten Spirituosen mit ihrem Wodka, Bourbon und Gin erheblich an Dynamik gewonnen. Hier lernt man den Destillierprozess aus erster Hand kennen und kann sich bei einer Führung über alle Abläufe informieren. Auch wenn die Destillerie erst wenige Jahre alt ist, sind die Produktion kleiner Chargen, die Liebe fürs Detail und die aus der Region stammenden Zutaten eine Reminiszenz daran, wie Alkohol in Illinois seit fast zwei Jahrhunderten gebrannt wird.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.de Galena Blaum Brothers

Freie Natur

Rund um das historische Galena liegen mehrere Skigebiete, darunter das Chestnut Mountain Resort mit mehr als 25 Loipen und 19 Pisten für alle Niveaus von Skifahrern und Snowboardern. Der wahre Zauber beginnt aber, wenn die Sonne untergeht, der Schnee am „Fantastic Friday“ buchstäblich zu glühen beginnt und die Pisten bis Mitternacht geöffnet bleiben.

Wer es etwas langsamer angehen möchte, kann auf dem für Anfänger geeigneten Galena River Trail oder auf den hauseigenen Routen am Inn at Irish Hollow Langlaufen. Im Eagle Ridge Resort & Spa kann man Schlittschuhlaufen, Rodeln, Langlaufen und Schneeschuhwandern. Fever River Outfitters hat dazu alles, was man braucht, um in diesem Winter die Natur zu genießen. Wer lieber drinnen bleiben möchte, entspannt dagegen im The Stonedrift Spa.

Entspannen

Galena ist ein toller Ort zum Entspannen – vor allem, wenn man den Besuch eines Spas einplant. Full-Service-Spas verwöhnen Dich von Kopf bis Fuß mit beruhigenden Aromatherapie-Behandlungen, spannungslösenden Hot-Stone-Massagen und Deluxe-Körperanwendungen. Plane einen Tagesausflug zu Spas wie dem Galena Day Spa oder dem Studio One Spa & Salon oder buche Dir Spa-Anwendungen direkt auf Dein Zimmer.

× Erweitern Foto: enjoyillinois.de Galena

Essen

Egal ob man einen eleganten Abend oder eher Hausmannskost bevorzugt, die Restaurantszene von Galena bietet etwas für jeden Geschmack. Für ein romantisches Dinner ist das One Eleven Main ein gehobenes, aber dennoch entspanntes Genusserlebnis mit regionalen Zutaten nach dem „Farm to Table“-Prinzip. Wer es lieber gemütlich und charmant mag, für den ist Otto's Place eine gute Wahl. Im Stil und mit der Atmosphäre eines alten Landgasthauses ist Otto's ein perfekter Ort für Frühstück und Mittagessen. Für die großartige italienisch-amerikanische Küche schaut man im beliebten Restaurant Fried Green Tomatoes vorbei, das sich einem Haus befindet, das einst dem Vater von US-Präsident Ulysses S. Grant gehörte. Nach dem Abendessen geht man hinüber zu Miss Kitty's Grape Escape, einer Wein- und Martini-Lounge mit einer vielfältigen Auswahl an Weinen, Likören und Bieren. Jeden Freitag- und Samstagabend gibt es hier Live-Musik.

× Erweitern Foto: Aldrich Guest House Galena

Übernachten

Es gibt keine bessere Art in Galena zu übernachten als in einem LGBTQ-eigenen oder von LGBTQ -Gastgebern geführten B&B, Guest House oder Inn. Das Aldrich Guest House ist ein LGBTQ-freundliches B&B mit fünf Schlafzimmern. Das historische Bed & Breakfast liegt etwa fünf Minuten von der Main Street entfernt und stammt aus einer Zeit, als sowohl Präsident Abraham Lincoln als auch Ulysses S. Grant durch die Räume flanierten.

Das Inn at Irish Hollow liegt nahe Galena auf einem 500 Hektar großen Areal, bietet private Cottages im englischen Stil und ist für sein Gourmet-Frühstück und Abendessen mit saisonalen Zutaten aus eigenem biologischem Anbau bekannt.

2019 wurde das Jail Hill Inn von TripAdvisor in der Kategorie B&B/Inn als Nummer eins in der USA und als Nummer zwei weltweit ausgezeichnet. Das vierstöckige Gasthaus mit sechs Suiten befindet sich in einem charmanten, 135 Jahre alten Gebäude auf einem Hügel mit Blick auf das Umland von Galena. Das Inn bietet ein köstliches Drei-Gänge-Frühstück sowie Wein-&-Käse-Abende.

Weitere Informationen über Illinois und zur Reisevorbereitung gibt es auf www.enjoyillinois.de

× Erweitern Logo Illinois