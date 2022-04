INSIDER: Barcelona

×

Tim Kruger ist vielen bekannt als Produzent heißer Videos. Für uns gibt er Tipps für seine langjährige Wahlheimat Barcelona.

Foto: privat Tim Kruger

Du bist vor vielen Jahren von Berlin nach Barcelona gezogen und pendelst derzeit zwischen beiden Städten. Was magst du an Barcelona?

Barcelona ist international gut erreichbar und die Lage am Meer ist einfach grandios. Man hat alle Vorteile einer Großstadt mit all ihrer Infrastruktur und dem Nachtleben und ist dennoch ganz schnell am Strand.

Wenn jemand noch nie in Barcelona war, was sollte man sich unbedingt ansehen?

Die Stadt ist vor allem architektonisch unheimlich interessant. Die Sagrada Família sollte man auf keinen Fall verpassen, aber auch andere Gaudí-Gebäude wie die Casa Batlló oder den Park Güell, in dem auch Gaudís Wohnhaus steht, sind einen Besuch wert.

Welches ist dein Lieblingsviertel der Stadt?

Ganz klar Sant Antoni. Hier wohne ich auch gerade. Man findet in dem Viertel eine gute Mischung aus alteingesessenen Anwohnern und jungen Leuten, darunter viele Schwule. Die Gegend ist kaum touristisch und ist ein Stück authentisches Barcelona. Vor zwei Jahren hat in Sant Antoni nach langer Renovierung die historische Markthalle wiedereröffnet, jeden Sonntag findet drumherum ein großer Büchermarkt statt. Zudem finden sich hier superviele Straßencafés und Restaurants. Das liegt auch daran, dass das Viertel zu einem der sogenannten Superblocks gehört, die für den Autoverkehr weitestgehend gesperrt sind.

Was ist dein Tipp, wenn es in Barcelona einmal regnet?

Man kann zum Beispiel ins MACBA gehen, das Museum für zeitgenössische Kunst. Oder man unternimmt einen Tagesausflug zum Theater-Museum Dalí in Figueres, in dem viele seiner Werke zu sehen sind. Aber auch der Innenraum der Sagrada Família ist absolut sehenswert.

Und wenn die Sonne scheint? An welchem Strand kann man dich im Sommer finden?

Die Playa de las Filipinas in der Nähe vom Flughafen wird in letzter Zeit immer beliebter. Hier ist es nicht so überlaufen, man hat mehr Ruhe und der Sandstrand ist breiter als in der Stadt. Außerdem kann man nackt in der Sonne liegen und baden gehen.

Wenn es mal etwas anderes als Tapas sein soll, wo würdest du hingehen?

Aktuell mag ich das Mr Porter im Hotel Sir Victor, ein stylishes Steakhouse mit einem gehobenen Vibe. Für spanische Küche empfehle ich das Boca Grande, und wer auf Michelin-Sterne steht, sollte im Disfrutar oder Abac einen Tisch reservieren.

Wenn sich jemand am Wochenende in die Szene stürzen will, was würdest du empfehlen?

Die Bar auf dem Dach des Axel Hotel ist ein guter Treffpunkt für die ersten Drinks des Abends. Meine Party-Tipps wären am Samstag Yass im Safari Disco Club und am Sonntag The Black Room im Sala City Hall.

Mehr Tipps und Infos über Barcelona findet man unter www.barcelonaturisme.com