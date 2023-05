INSIDER: Brighton

In dem südlich von London gelegene Badeort findet man Tradition und eine lebendige schwule Szene, die jedes Jahr im Sommer ein beachtliches Pride Festival auf die Beine stellt. Unser Insider Markus hat die besten Tipps für einen Besuch in Brighton.

Du wohnst nun seit sieben Jahren in Brighton, wie würdest du jemandem die Stadt beschreiben, wenn er noch nie dort war?

Brighton ist eine kleine Stadt am Meer und hat einen geschätzten Anteil von 15 Prozent an Personen, die zur LGBTIQ*-Community gehören. Es kommt also ziemlich häufig vor, dass man gleichgeschlechtliche Paare in der Öffentlichkeit Händchen halten sieht. Hier gibt es den einzigen Stadtrat im Vereinigten Königreich, den ein Abgeordneter der Green Party regiert, sodass die Stadt einen Hauch von Boheme versprüht. Außerdem hat sie eine lange Geschichte und man findet zahlreiche Bauwerke im viktorianischen Stil.

Was sollte man auf jeden Fall unternehmen, wenn man zum ersten Mal nach Brighton kommt?

Nichts geht über einen Spaziergang entlang der lebhaften Strandpromenade bei sonnigem Wetter oder auch im Winter, wenn der Wind dramatische Wellen erzeugt. Abseits der Strandpromenade liegen die South Laines, eine Reihe von Straßen mit erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten, und die North Laines, die von individuellen Geschäften und Restaurants gesäumt sind. Die Zwiebelkuppel des Royal Pavilion ist sowieso nicht zu übersehen.

Wie kommt es, dass Brighton eine so lebendige LGBTIQ*-Community hat?

Brighton wird oft als inoffizielle „Schwulenhauptstadt“ des Vereinigten Königreichs bezeichnet und seine LGBTIQ*-Geschichte reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Mehr zu dem Thema erfährt man während der Piers & Queers Tour. Hier findet eines der besten Pride-Festivals des Vereinigten Königreichs statt, bei dem schon Britney Spears, Kylie Minogue und Christina Aguilera aufgetreten sind. Und es findet hier auch eine der ersten Trans Prides Europas statt.

Gibt es einen Gay-Beach?

Nein, aber es gibt einen offiziellen FKK-Strand, der in der Szene sehr beliebt ist, zumal er direkt vor dem beliebten Cruising-Bereich in den Büschen von Dukes Mound liegt. Aber Vorsicht: Brighton Beach besteht aus Kieselsteinen, also bringt man besser seine Schuhe oder Sandalen mit.

Welche Jahreszeit gefällt dir am besten?

Im Sommer erwacht Brighton zum Leben und es gibt viele Veranstaltungen in der Stadt.

Was sind deine Tipps, um am Abend schwul auszugehen?

Kemptown ist das Herz der LGBTIQ*-Szene mit vielen Bars entlang der St. James Street und der Strandpromenade. Es gibt einige tolle Klubnächte, die monatlich stattfinden, darunter die preisgekrönte und inklusive Party Polyglamorous. Und für alle, die gerne ein bisschen Fetischkleidung tragen, ist DILF der richtige Ort.

Was sind deine Lieblingsrestaurants?

Wenn du deinen Partner richtig verwöhnen willst, solltest du das Burnt Orange mit seinen fantastischen Degustationsmenüs besuchen. Das Camelford Arms ist der Bären-Pub der Stadt und hat den besten Sonntagsbraten. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es zahlreiche Möglichkeiten, darunter Terre à Terre oder Food For Friends. Und wenn man Eis essen möchte, sollte man die einzigartigen Sorten bei Boho Gelato probieren.

Welche Hotels würdest du empfehlen?

Gut betuchte Reisende sollten das Drakes Hotel buchen, das in zwei georgianischen Stadthäusern mit Art-déco-Ausstattung untergebracht ist. Das Artist Residence ist ein witziges Boutique-Hotel mit 25 Zimmern im Shabby-Chic-Stil, in dem viele der Zimmer von Künstlern gestaltet wurden. Und wer ein Apartment bevorzugt, für den empfiehlt sich das One Broad Street.

Was ist dein Lieblingsort, wenn du den Touristen in Brighton entkommen willst?

Brightons Schwesterstadt Hove ist ein toller Ort, um den Menschenmassen zu entfliehen. Der Strand ist in der Regel ruhiger und die Ruinen des 2003 abgebrannten West Pier sind bei Sonnenuntergang atemberaubend.

www.visitbrighton.com

www.visitbritain.com