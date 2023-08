INSIDER: Prag

Die Hauptstadt der Tschechischen Republik ist bekannt für ihre malerische Altstadt und ihre Kultur. Unser Insider Jakub hat zudem Tipps für Prags LGBTIQ*-Szene.

Prag ist eine Stadt voller Kunst und Geschichte. Wenn man noch nicht dort war, was sollte man auf keinen Fall verpassen?

Als Tourist sollte man die Prager Burg und die Karlsbrücke gesehen haben. Die beiden Sehenswürdigkeiten sind unter vielen anderen der Grund, warum Prag als eine der schönsten historischen Städte Europas gilt. Es gibt viele Spots, von denen aus man die Burg fotografieren kann – mein Favorit ist vom Café Slavia aus, das berühmt für seine prominenten Gäste ist. Wer sich für Kunst interessiert, sollte das DOX, ein Museum für moderne Kunst, auf seine To-do-Liste setzen.

Welchen Ort kannst du empfehlen, der abseits der Touristenpfade liegt?

Der liegt nicht ganz im Stadtzentrum, aber wer bereit ist, etwa zwanzig Minuten mit dem Bus zu fahren, sollte sich den Průhonický-Park ansehen. Der im 18. Jahrhundert angelegte Schlosspark ist nun auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich gehe hier gerne mit meinem Hund spazieren, wenn ich eine Auszeit von der Hektik der Stadt brauche. Ein weiterer Tipp wäre die Krymska-Straße, die gerade voll im Trend liegt. Hier findet man schwule und queer-freundliche Cafés und Bars, vor denen die Leute auf der Straße stehen.

Was ist dein liebstes Stadtviertel?

Ganz sicher Vinohrady. Zum einen wohne ich dort, zum anderen liebe ich die Neorenaissance-Architektur, die vielen Bars sowie die Tatsache, dass hier viele Schwule leben. Daher hat das Viertel auch den Spitznamen „ Buznohrady“, was etwa dem englischen Gaybourhood entspricht. Außerdem liegt es im Zentrum der Stadt, ist aber nicht so von Touristen überlaufen wie die Altstadt im Bezirk Prag 1.

In welcher Gegend sollte man sich ein Hotel suchen?

Auch hier ist Vinohrady die beste Option. Es liegt zentral, ist zum Teil schöner als Prag 1 und vor allem viel ruhiger.

Wie würdest du aktuell die LGBTQ-Szene von Prag beschreiben und was sind deine Lieblingsorte, um auszugehen?

Mit 37 Jahren gehe ich nicht mehr so viel aus wie mit zwanzig. Aber es gibt in Prag schon einige Cafés und Bars, die bei Jüngeren beliebt sind, auch Klubs. Bekannt sind etwa die Piano Bar, Klub 21, Heaven, Termax und Termix sowie die Party OMG. Mit Berlin kann man das aber nicht vergleichen, viele Party-Schwule reisen auch gerne in andere europäische Hauptstädte.

Wann ist die beste Reisezeit für Prag?

Auf jeden Fall der Frühling. Dann blüht die Natur in den Parks und es sind noch nicht so viele Touristen hier.

Wo verbringst du gerne einen lauen Sommerabend?

Náplavka. Das ist das Flussufer der Moldau und mit Abstand der beliebteste Ort zum Abhängen – für Einheimische wie Expats. Hier ist im Sommer immer etwas los.

Welche Restaurants kannst du empfehlen?

Mein Favorit ist das französische Restaurant Brasserie La Gare: gutes Essen, moderate Preise, freundliches Personal und tolles Design. NOI The Art of Taste ist mein Lieblings-Thai. Auch hier findet man schönes Design und eine einzigartige Atmosphäre. Zudem liegt es in Újezd, einem für mich magischen Stadtviertel.

Nach einer langen Nacht in der Prager Szene: Welchen Ort kannst du für einen Brunch empfehlen?

Ich selbst gehe nicht mehr viel aus, aber das U Voraře ist meiner Meinung nach immer noch ein perfektes Lokal für einen After-Party-Brunch bzw. Lunch.