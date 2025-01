INSIDER: São Paulo

Die brasilianische Metropole São Paulo ist bekannt für ihre LGBTIQ*-Szene sowie den größten Pride der Welt. Unser Insider Cleber hat die besten Tipps für einen Besuch in der Stadt.

Wenn jemand zum ersten Mal nach São Paulo kommt, welche Highlights sollte er auf keinen Fall verpassen?

São Paulo ist eine Stadt, in der die Kultur pulsiert, und es gibt viele interessante Orte, die man besuchen sollte. Wer nur wenig Zeit in der Stadt hat, sollte unbedingt in ein Theaterstück gehen. Auf alle Fälle sollte man auch die Gegend um die Rua Oscar Freire und schließlich den Ibirapuera-Park besuchen.

Zu welcher Jahreszeit sollte man eine Reise planen?

In São Paulo herrscht das ganze Jahr über ein tropisches Klima und es gibt keine bestimmte Jahreszeit, sodass es tagsüber sehr heiß sein kann, es am späten Nachmittag regnet und nachts eine kühlere Brise weht. Es ist also ein Reiseziel, an dem das ganze Jahr über tolles Wetter herrscht. Meine Lieblingszeit ist immer der Karneval, wenn überall in der Stadt Partys stattfinden!

Mit einer Einwohnerzahl von fast zwölf Millionen ist São Paulo eine der größten Städte der Erde. Was macht die Stadt so besonders?

Es ist echt schwer, sich nicht in diese Stadt zu verlieben. Was ich am meisten mag, ist der kulturelle Mix aus ganz Brasilien, der hier zusammenkommt. Die Stadt zieht die unterschiedlichsten und schönsten Menschen aus dem ganzen Land an, die immer auf der Suche nach Möglichkeiten sind. Ich würde behaupten, dass dies nach Rio die Stadt mit den attraktivsten Männern in Brasilien ist.

Welches ist dein Lieblingsviertel?

Jardins ist eines der belebtesten Viertel der ganzen Stadt! Es ist nicht nur zentrumsnah, sondern hat auch die besten Restaurants und ein sehr angenehmes Bohème-Leben. Ich liebe es und lebe selbst dort.

Als größte Stadt Brasiliens ist São Paulo auch die Heimat der größten LGBTIQ*-Community. Hast du ein paar Tipps für die Szene?

Heutzutage sind die LGBTIQ*-Partys über die ganze Stadt verteilt. In der Rua Frei Caneca, die parallel zur Rua Augusta verläuft, gibt es Dutzende von Bars und Partys, die immer ein Muss für jeden sind, der die Stadt besucht. Bei größeren Partys gehört die Festa Kevin zu den besten. Hier kann man Fetisch oder Sportswear tragen und man ist ziemlich frei das zu tun, was man will. Die Partys, die André Almada im Club The New World veranstaltet, sollte man auf keinen Fall verpassen, und eine weitere nette Party mit viel brasilianischer Musik wie Funk ist der Clube Yacht in der Rua 13 de Maio!

Welches ist dein Lieblingsrestaurant?

Das Restaurant Badauê befindet sich in Jardins und hat einzigartige Gerichte wie die berühmte brasilianische Moqueca mit Garnelen und einer typisch brasilianischen Soße. Die Aromen dort sind atemberaubend! Ein weiterer Tipp ist das Restaurant Capim Santo von Chefkoch Morena Leite. Dort findest du sämtliche brasilianischen Geschmackswelten – einfach zum Verlieben! Wenn es um internationale Küche geht, sind meine Favoriten zum Beispiel Berlin Meister (deutsche Küche), Osteria Nonna Rosa (italienisch), Jam (das beste japanische Restaurant in der Stadt) oder Nino Cucina (italienisch).

In welcher Gegend sollte man sich am besten sein Hotel suchen?

Ein Hotel an der Avenida Paulista oder in Vila Madalena ist immer die beste Wahl für einen Touristen in der Stadt. Von dort kann man mit einem Uber schnell die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Szene-Locations erreichen.

Mehr Infos über gibt es unter https://cidadedesaopaulo.com

Folge Cleber auf Instagram unter www.instagram.com/clebertrip