ISLAND: Penisalarm!

Verglichen mit anderen europäischen Hauptstädten ist Reykjavík mit seinen knapp 130.000 Einwohnern ein Zwerg. Im Gegensatz dazu sind die bis zu 80.000 Teilnehmenden, die den normalerweise im August stattfindenden Reykjavik Pride besuchen, absolut rekordverdächtig. Und auch sonst sind die Stadt und die sie umgebende Natur eine Reise wert.

Ob winzig klein oder mannsgroß, ob behaart, nackt, gebogen, gerade oder gekringelt – es ist schon erstaunlich, welche Farben und Formen sich die Natur für das männliche Fortpflanzungsorgan ausgedacht hat. Hier, im Isländischen Phallusmuseum, sind sie alle versammelt. 1997 gegründet, hat das kuriose Museum im Frühsommer 2020 neue Räume in Reykjavíks Innenstadt bezogen und präsentiert lehrreich und witzig zugleich die größte Penissammlung der Welt: von der Maus bis zum Pottwal, von der Giraffe bis zum Gorilla. Sogar ein selbstloser menschlicher Penisspender hat sich gefunden, der sein Glied dem Museum vermachte und das nun ein wenig verschrumpelt in einem gläsernen Behälter mit Alkohol schwimmt. Es gibt wohl keine unterhaltsameren sechzig Minuten, die man in Islands Hauptstadt an einem regnerischen Tag verbringen kann.

Kirche für die Community

Bei einem Spaziergang durch Reykjavíks Zentrum hat man die Hauptattraktionen der Stadt schnell abgelaufen. Da ist zum Beispiel die Hallgrímskirkja, das wohl sichtbarste Wahrzeichen der Stadt. Die evangelisch-lutherische Pfarrkirche ist das größte Kirchengebäude Islands und das zweithöchste Gebäude des Landes. Bei schönem Wetter hat man vom Turm einen tollen Blick auf die Stadt. Besonders fotogen präsentiert sich die Kirche von der dauerhaft in Regenbogenfarben bemalten Straße Skólavörðustígur aus. Während des Reykjavik Pride, der größten Veranstaltung Islands überhaupt, findet hier der zentrale Gottesdienst für die Community statt. Entsprechend der Größe der Stadt ist diese zwar klein, dafür aber sehr sichtbar. Neben der bereits erwähnten Regenbogenstraße liegt Reykjavíks einzige queere Bar „Kiki“ mitten in der wichtigsten Einkaufsstraße der Stadt. Weitere beliebte Anlaufpunkte sind das von einem schwulen Paar geführte Café Babalú sowie das in lesbischem Besitz befindliche Ida Zimsen.

Queere Gruppenreisen

Wer mehr über Islands LGBTIQ*-Community erfahren will, kann sich mit einem Guide von Pink Iceland auf eine kleine Tour durch Reykjavík begeben. Die Geschichte der Stadt wird hierbei ebenso berücksichtigt wie die Situation der lokalen Community, und natürlich kommen auch lokale Sehenswürdigkeiten wie etwa das architektonisch spannende Konferenzzentrum Harpa nicht zu kurz. Der queere Reiseveranstalter hat sein Büro mitten in der Stadt und bietet neben der Stadtführung auch komplette Reiseprogramme durch Island an. Jeweils im Februar zum Rainbow Reykjavik Winter Pride und zum Pride im August hat Pink Iceland zudem internationale Gruppenreisen im Programm, die zum Beispiel Tagesausflüge an die atemberaubende Südküste oder zum „Golden Circle“ beinhalten, eine Tour, die vorbei an tosenden Wasserfällen, dampfenden Geysiren und bizarren Vulkanlandschaften führt.

Badefreuden

Zu den absoluten Highlights gehört ein Besuch der Blauen Lagune. Das etwa vierzig Minuten vom Stadtzentrum entfernte Thermalbad zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen Islands. Seine blau-weiße Farbe erhält das 37 bis 42 Grad warme Salzwasser, das von einem nahe liegenden Geothermalkraftwerk in einen 5.000 Quadratmeter großen See gepumpt wird, von im Wasser befindlichen Kieselalgen. Besonders luxuriös badet man im Spa des The Retreat Hotel, das neben einer eigenen privaten Lagune auch über Sauna, Ruheräume und ein exklusives Spa-Restaurant verfügt.

INFO

www.visitreykjavik.is

HINKOMMEN

Icleandair fliegt von Frankfurt, Berlin, München und Hamburg täglich bzw. mehrmals wöchentlich zum internationalen Flughafen Keflavík. Von dort verkehren regelmäßig Busse in die etwa fünfzig Kilometer entfernte Hauptstadt Reykjavík. Das Ticket kann man bereits im Flugzeug über das an jedem Sitz verfügbare Entertainment-System erwerben. www.icelandair.com

HOTEL

Cool und zentral gelegen: Das Canopy by Hilton Reykjavik City Centre ist ein perfekter Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt. Das Hotel erstreckt sich über insgesamt sechs Gebäude und hat jede Menge Platz in öffentlichen Bereichen. Neben einer großen Dachterrasse bietet das Hotel einen gut ausgestatteten Fitnessraum sowie ein ausgiebiges Frühstücksangebot. www.hiltonhotels.de

TIPP

Ob individuell oder als Gruppe – der LGBTIQ*-Reisespezialist Pink Iceland ist ein kompetenter Ansprechpartner für einen Urlaub auf Island. Mit Angeboten zum Rainbow Reykjavik Winter Pride im Februar oder zum Pride im August hat man zudem die Möglichkeit, Ausflüge und Partys mit Besuchern aus aller Welt zu machen. www.pinkiceland.is