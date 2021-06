ISRAEL: Tel Aviv feiert Pride am 25. Juni

×

Mit der Pride Parade kehrt der Höhepunkt des Pride Month nach Tel Aviv zurück. Die Parade ist die erste Großveranstaltung, die in der Stadt nach der Corona-Pandemie veranstaltet wird. Möglich ist dies aufgrund Israels hoher Impfrate und aufgehobener Einschränkungen.

× Erweitern Foto: Tel Aviv Pride/Guy Yechiely Tel Aviv Pride

Die Veranstaltungen des Pride Month in Tel Aviv stehen dieses Jahr unter dem Motto „A Community That Creates Change“ – eine Gemeinschaft, die Veränderungen schafft. Der Slogan wurde aus dem Wunsch heraus geschaffen, das soziale Engagement und die schöpferischen Aktivitäten innerhalb der LGBTIQ*-Community und der breiteren Gesellschaft zu stärken. Dabei nimmt insbesondere der kulturelle Sektor der Stadt einen besonderen Platz im diesjährigen Pride-Programm ein. Tel Aviv wird schwule Künstler in den Bereichen Musik, bildende Kunst, Literatur, Drag und weiteren Disziplinen würdigen, die stets an der Spitze der LGBTIQ*-Kampagne für Gleichberechtigung standen und immer wieder aufs Neue bewiesen haben, dass Kultur Veränderungen schafft.

Größter Pride der Region

Die berühmte Parade findet seit 1998 jedes Jahr im Juni statt. Als eines der Top-Reiseziele der internationalen LGBTIQ*-Community begrüßt die Mittelmeermetropole jedes Jahr mehrere Tausend Menschen zum gemeinsamen Feiern des Pride Months. 2019 nahmen über 250.000 Menschen an der Pride Parade teil, die als eine der führenden Veranstaltungen im globalen LGBTIQ*-Kalender und als größte Veranstaltung ihrer Art im Nahen Osten anerkannt ist. Die diesjährige Parade verläuft entlang der Strandpromenade von Tel Aviv und endet in einer riesigen Party mit Blick auf das Mittelmeer. Auf zwei Hauptbühnen, aufgebaut am Charles Clore Park, werden verschiedene Künstler auftreten.

× Erweitern Foto: Tel Aviv Pride/Guy Yechiely Tel Aviv Pride

Vorreiterrolle

Tel Avivs Bürgermeister Ron Huldai zeigt sich begeistert, dass 2021 die Pride Parade wieder als Großveranstaltung in der Mittelmeermetropole veranstaltet werden kann: „Die Pride-Veranstaltungen in Tel Aviv-Jaffa haben eine lange Tradition. In deren Mittelpunkt steht die Botschaft von Gleichheit, Akzeptanz sowie Menschen- und Bürgerrechten. Unsere Stadt ist ein Zuhause für alle hier lebenden Gemeinschaften und stolz darauf, Vorreiter für Gleichheit und Teil der weltweiten LGBTQ-Gemeinschaft zu sein – eine Quelle der Inspiration für Menschen weltweit. In diesem Jahr werden wir mehr denn je gemeinsam feiern, gemeinsam marschieren und gemeinsam für Gleichberechtigung kämpfen.“

Symbol für Demokratie

Auch Etai Pinkas Arad, Mitglied des Stadtrats von Tel Aviv-Jaffa und zuständig für LGBTI*Q-Themen, betont die Bedeutung der Parade in Tel Aviv und freut sich bereits auf die kommenden: „Die Pride Parade ist unser Schrei nach Gleichberechtigung und ein klares Symbol für unsere Forderung nach einem freien und demokratischen Land für jeden Menschen – eine Botschaft, die gerade jetzt besonders angebracht und wichtig ist. Dieses Jahr wird die Community in großer Zahl auf die Straße zurückkehren. Nächstes Jahr freue ich mich darauf, dass sich unsere Freunde und Partner aus der ganzen Welt anschließen werden.“

× Erweitern Foto: Guy Yechiely Tel Aviv Pride 2017

In diesem Jahr wird die israelische LGBTIQ*-Community zum größte Teil unter sich ein. Aktuell ist es nur Reisegruppen erlaubt, nach Israel einzureisen, ab Juli sollen auch Einzelpersonen, die einen Impfnachweis vorlegen können, Israel wieder besuchen können.

Infos zum Pride-Programm gibt es hier