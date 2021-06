ISRAEL: So feierte Tel Aviv den Pride 2021

Bei Temperaturen um die 30 Grad feierte Israels LGBTIQ*-Metrople Tel Aviv ihre Pride Parade - ganz ohne Touristen. Wir haben die schönsten Fotos!

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl

Dank geringer Corona-Zahlen und hoher Impfquote herrscht in Israel bereist wieder beinahe der Normalzustand. Das nutze Israels LGBTIQ* Community, um ihren Pride zu feiern. Mehrere zehntausend Menschen kamen an die Strandpromenade von Tel Aviv, um an der in diesem Jahr deutlich verkürzten Parade teilzunehmen. Auf einer großen Party am Strand traten unter anderem die diesjährige Eurovision-Teilnehmerin Eden Alene auf. Ebenfalls im VIP-Bereich fanden sich einige Minister von Israels neugewählter Regierung ein, darunter der Minister für öffentliche Sicherheit, Omer Bar-Lev, der schwule Gesundheitsminister Nitzan Horowitz sowie die Ministerin für Verkehr und Straßensicherheit, Merav Michael, die sich auf der Bühne mit einem Grußwort an die Zuschauer richtete.

Der Tel Aviv Pride war die erste Großveranstaltung der Stadt nach der Pandemie. Aktuelle ist das Israel für Individualtouristen noch nicht geöffnet, voraussichtlich ab 1. August sollen Besucher wieder in das Land reisen dürfen.