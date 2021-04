ITALIEN: Unwiderstehlich

Am Ufer des Lago Maggiore gelegen, gehört das Hotel La Palma auch dank seiner Sky Bar zu den angesagten Spots der Region.

Die Aussicht gibt es gratis dazu. Wer sich zum Sonnenuntergang auf die Dachterrasse des im kleinen Ort Stresa gelegenen Hotels La Palma für einen Cocktail begibt, ist in bester Gesellschaft. Die Sky Bar unter freiem Himmel lockt vor allem an Wochenenden ein trendig-junges Publikum an. Reservierung – auch für Hotelgäste – ist Pflicht. Wer es auf das Dach mit seinem blauen Infinitypool geschafft hat, wird mit einem atemberaubenden Blick auf den Lago Maggiore und die vor Stresa liegende Isola Bella mit ihrem in der Nacht hell erleuchteten Palazzo aus dem 17. Jahrhundert verwöhnt. Das La Palma wurde 1964 eröffnet und ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man alte Substanz in ein modernes Boutiquehotel dank einer Vielzahl von Designelementen verwandelt.

Pool am See

Die 120 Zimmer verfügen alle über einen Balkon bzw. eine Terrasse und bieten in den Kategorien Superior, Deluxe und Junior Suite einen Blick auf den von Bergen umrahmten See. Neben einem Spa mit Panoramasauna, Dampfbad und Massageräumen ist der 2018 eröffnete Beach Club mit großem Pool direkt am Lago Maggiore das eigentliche Highlight des von März bis November geöffneten Hotels. Wer nicht gerade an der Uferpromenade entlangspaziert oder mit einem Boot auf dem See seine Runden dreht, kann hier auf gemütlichen Lounge-Sofas und Liegen in der Sonne dösen oder sich mit einem Sprung ins Wasser abkühlen.

Regionale Küche

Reis und Wein sind typisch für die Küche des Piemont, und so setzt das Restaurant regionale Traditionen mit fantasievollen Kreationen und intensiven Aromen um. Zum Einsatz kommen dabei frische Produkte aus der Umgebung, aber auch Fisch und Meeresfrüchte von der italienischen Küste. Und natürlich darf eine Auswahl typischer Desserts nicht fehlen.

