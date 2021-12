ITALIEN: Queer durch die Toskana

Kunst, Kultur, Wein und eine grandiose Landschaft: Wer die Toskana bereist, erlebt Italien mit allen Sinnen.

× Erweitern Foto: pixabay.com Florenz David

Die Liste der Sehenswürdigkeiten ist lang: von Michelangelos nacktem David in Florenz über die Piazza del Campo in Siena bis zu den auf Hügeln thronenden Städten wie San Gimignano oder Volterra. Während in den Städten ein Kulturhighlight das andere jagt, ist die Toskana aber auch der ideale Ort zur Entschleunigung. Luxuriöse Hotels in ehemaligen Burgen und Palästen, die dem Florentiner Adel einst als Landsitz dienten, laden zur genussvollen Auszeit ein. So wartet das COMO Castello Del Nero nicht nur mit einem holistischen Spa, sondern auch einem Michelin-Sterne-Restaurant auf. In der Thermenregion um den kleinen Ort Bagno Vignoni hat sich das ADLER Spa Resort Thermae auf Wellness- und Gesundheitsbehandlungen spezialisiert und bietet auch für Männer neuste Techniken zu Muskelaufbau und Gewichtsreduktion an. Und natürlich darf der ein oder andere Besuch in einem der Weingüter der Region Chianti nicht fehlen. Ganz neu ist das in Montalcino eröffnete Museum Tempio del Brunello, das sich dem besonders edlen Tropfen aus verschiedenen Perspektiven heraus nähert. Und wer auf der Suche nach schwuler Gesellschaft ist, wird vor allem in Florenz fündig: Mit den Bars Queer und Piccolo Café gibt es im Stadtzentrum zwei beliebte Anlaufstellen, getanzt wird auf der regelmäßig stattfindenden ICON Party.

INFO

www.italia.it