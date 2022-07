ITALIEN: Neuer LGBTIQ*-Guide für die Toskana

Unter dem Titel „Tuscany – The Place to be #Yourself“ hat die italienische Region Toskana ihren ersten LGBTIQ*-Guide vorgestellt.

Präsentiert wurde die 55-seitige Broschüre im Juni in New York auf der Reisemesse Proud Experiences, die sich auf das Thema LGBT-Luxusreisen spezialisiert hat. Neben einer Liste von LGBTIQ*-freundlichen Hotels, Reiseveranstaltern und Tourguides bietet der Reiseführer – zunächst nur auf Englisch – einen Überblick über die verschiedenen Regionen der Toskana, darunter Florenz und Pisa, aber auch die Insel Elba oder die heißen Quellen von Saturnia.

Dazu entstanden kurze Videos mit italienischen LGBTIQ*-Influencern, die die verschiedenen Regionen vorstellen. Begleitet wird das Projekt von einer „Charta der Werte für inklusiven Tourismus“, die ebenfalls vom Tourismusbüro der Toskana entworfen wurde und der sich möglichst viele Unternehmen anschließen sollen.

www.visittuscany.com/en/theme/lgbtq-friendly/

