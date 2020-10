JAPAN AIRLINES: Geschlechtsneutrale Begrüßung eingeführt

×

Als erste asiatische Fluggesellschaft streicht JAL die Formulierung „ladies and gentlemen“ aus Ihrem Wortschatz an Bord und unterstreicht damit Ihre Bemühungen um mehr Diversität.

Seit 1 Oktober heißt es an Bord der Maschinen von Japan Airlines nicht mehr „Welcome ladies and gentlemen“. Stattdessen setzt die japanische Fluggesellschaft auf eine geschlechtsneutrale Ansprache ihrer Passagiere. So heißt es in der Begrüßung nun zum Beispiel „Good morning, welcome aboard Japan Airlines“ („Guten Morgen, willkommen an Bord von Japan Airlines“) oder „Attention all passengers, we will be taking off shortly“ (Achtung an alle Passagiere, wir werden in Kürze starten“). In der japanischen Sprache sind die Ansagen generell geschlechtsneutral.

Trend zur geschlechtsneutralen Anrede

Japan Airlines ist damit die erste asiatische Fluggesellschaft, die dem Trend einer bewusst geschlechtsneutralen Ansprache gegenüber ihren Kunden folgt. Airlines wie United, Virgin Atlantic, Air Canada und Jet Blue haben bereits entsprechende Sprachregelungen an Bord etabliert.

Verpflichtung zu mehr Vielfalt

Gegenüber dem US-Magazin Out Traveler äußerte sich ein Vertreter der Airline wie folgt: "Bereits 2014 erklärte die JAL-Gruppe ihre Verpflichtung zu mehr Vielfalt. Wir streben danach, ein Unternehmen zu sein, in dem wir eine positive Atmosphäre schaffen und unsere Kunden und Mitarbeiter mit Respekt behandeln können. Bei JAL haben wir uns verpflichtet, keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Nationalität, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder anderen persönlichen Merkmalen stattfinden zu lassen. Diese jüngste Entscheidung soll eine geschlechtsneutrale Begrüßung an unserem Flughafen und innerhalb des Flugzeugs fördern“.

