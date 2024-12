Japan beginnt mit ANA

– ANZEIGE –

Eine Reise nach Japan sollte am besten mit ANA starten, da das Japan-Erlebnis bei der größten japanischen Fluggesellschaft schon mit dem Boarding beginnt.

× Erweitern Foto: ANA ANA

An Bord erleben Sie direkt das erste Mal die legendäre japanische Gastfreundschaft mit der aufmerksamen Servicementalität, die Ihnen im Laufe Ihrer Japan-Reise noch viele Male begegnen wird.

Den mehrfach preisgekrönten 5-Sterne-Service genießen

ANA ist eine der ganz wenigen Fluggesellschaften, die seit vielen Jahren, konkret seit 2013, kontinuierlich jedes Jahr von der Rating-Agentur Skytrax mit dem höchstmöglichen Rating von fünf Sternen ausgezeichnet wird. Warum dies so ist, erleben Sie nicht nur auf allen ANA-Flügen ab Europa (zurzeit ab Frankfurt, München, Wien, Paris, Brüssel und London nach Tokio) sondern auch auf den zahlreichen Flügen innerhalb Japans, innerhalb Asiens und von Japan nach Amerika, bzw. nach Australien. Innerhalb Deutschlands und Europas stehen Ihnen passende Anschlussverbindungen entweder mit der Deutschen Bahn oder den Fluggesellschaften der Lufthansa Group zur Verfügung.

× Erweitern Foto: ANA ANA

Auf den bequemen Direktflügen mit ANA von Europa nach Tokio können Sie sich entspannt zurücklehnen und das mehrfach ausgezeichnete Bordprodukt und den erstklassigen Service genießen.

Zurücklehnen und genießen

Auf allen Strecken ab Europa nutzt ANA den modernen B787 Dreamliner mit drei verschiedenen Serviceklassen:

In der ANA Economy Class lässt es sich bei einem Sitzabstand von 86 cm sowie verstellbaren Kopf- und Fußstützen bequem reisen. Für Unterhaltung sorgt das umfangreiche Bordprogramm über einen persönlichen Monitor.

Im eigenen Kabinenabteil der ANA Premium Economy erwartet Sie ein MEHR an Platz und Service. Der Sitzplatz verfügt über 17 % mehr Raum und es können Annehmlichkeiten wie Drinks und Dessert aus der Business Class bestellt werden.

× Erweitern Foto: ANA ANA Premium Economy Class

In der ANA Business Class können Sie sich mit exklusiven Bordmenüs und kostenlosem WLAN verwöhnen lassen. Der Sitzplatz lässt sich obendrein zu einer waagerechten Liegefläche herunterfahren und bietet aufgrund der Anordnung viel Privatsphäre.

Ab London kommt eine Boeing 777er mit dem neusten und exklusivsten Bordprodukt, mit eigenen kleinen Suiten in First und auch in der Business Class, zum Einsatz.

× Erweitern Foto: ANA ANA

Genießen wie im Restaurant

Auch kulinarisch können Sie die Reise mit ANA genießen: In jeder Klasse stehen mindestens ein westliches und ein japanisches Menü, sowie zahlreiche kostenlose Sondermahlzeiten für Passagiere mit speziellen Ernährungsbedürfnissen zur Auswahl. In der Business Class werden Sie mit exklusiven Mahlzeiten, einer ausgesuchten Wein- und einer exklusiven Sakeauswahl wie in einem Restaurant über den Wolken verwöhnt.

Mit ANA beginnt Ihre Japan-Reise ganz entspannt.

www.ana.co.jp