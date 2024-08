JAPAN: Konferenz für LGBTIQ*-Reiseexperten

Erstmals in ihrer Geschichte findet die Konferenz der International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) in Asien statt. Vom 22. bis 26. Oktober treffen sich queere Reiseexperten aus aller Welt zu der jährlich stattfindenden Konferenz, um über aktuelle Trends zu informieren und sich untereinander auszutauschen.

× Erweitern Foto: visitgayosaka.com Osaka

Neben einem Marktplatz für Aussteller und Reiseveranstalter gibt es verschiedene Workshops und Diskussionsrunden. Zu den Höhepunkten gehört unter anderem eine Gala zugunsten der IGLTA Foundation, die beispielsweise junge LGBTIQ*-Menschen aus der Tourismusindustrie mit Stipendien unterstützt und Studien zum Thema LGBTIQ*-Reisen beauftragt. Im Anschluss an die Konferenz, die 2025 in Palm Springs und 2026 in Sevilla stattfinden wird, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, den Osaka Pride zu erleben, der am 26. und 27. Oktober gefeiert wird.

www.igltaconvention.org

https://visitgayosaka.com