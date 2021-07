OSAKA: Mit offenen Armen

Japans Millionenmetropole Osaka freut sich auf LGBTIQ*-Besucher aus aller Welt und startet als erste Region des Landes eine Kampagne zum Pride-Monat.

× Erweitern Foto: outasiatravel.com Osaka LGBT Dragqueens bei einer LGBIQ*-Tourismus-Konferenz im Conrad Hotel Osaka

Japans Handelsmetropole ist bekannt für ihre Küche und Sehenswürdigkeiten wie die Burg Ōsaka, den Aussichtsturm Tsūtenkaku oder den Freizeitpark Universal Studios Japan. Mit über 100 Bars findet sich hier auch Japans zweitgrößte LGBITQ*-Szene, die es locker mit der von Tokio aufnimmt. Als eine Stadt der Vielfalt hat Osaka mit Blick auf die Zeit nach der Corona-Pandemie vor, sich mithilfe des Osaka Convention & Tourism Bureau (OCTB) und einer entsprechenden Tourismusstrategie aktiv an LGBTIQ*-Besucher zu richten. Die International LGBTQ+ Travel Association IGLTA, deren Mitglied das OCTB seit 2018 ist, hat die Millionenstadt für das Jahr 2021 zum „empfehlenswerten Reiseziel“ erklärt.

Kampagne zum Pride-Monat

Als erstes regionales Tourismusbüro Japans hat Osaka eine Kampagne zum Pride-Monat gestartet. In Kooperation mit Hotels, Restaurants, Kulturveranstaltungen und anderen Unternehmen wird die mit Sake der Ozeki Corporation gefüllte und in den Farben des Regenbogens designte „One Cup Rainbow“ verkauft. Ein Teil des Erlöses wird dabei an Osakas alljährlich im Oktober stattfindende Pride Event „Rainbow Festa!“ gespendet. Zu den Unterstützern der Aktion gehören etwa das W Hotel Osaka, die Kochschule Hajimeya sowie das Restaurant Matsusakagyu Yakiniku M (Namba-Filiale).

× Erweitern Foto: ouasiatravel.com Osaka LGBT

Open Arms Project

Um seine Tourismusstrategien weiter voranzutreiben, hat das Osaka Convention & Tourism Bureau das Open Arms Project ins Leben gerufen, eine neue Initiative zur Förderung eines vielfältigen Tourismus, unabhängig von Geschlecht oder Nationalität. Im Rahmen dieses Projekts wird das OCTB mit lokalen Dienstleistern der Reisebranche sowie mit LGBTIQ*-Tourismusfachleuten zusammenarbeiten, um neue, für Osaka einzigartige Urlaubserlebnisse zu entwickeln und den Verkauf neuer Reiseerlebnisse zu fördern, die sich an Besucher sowohl aus Japan als auch weltweit richten. Durch den Verkauf dieser Reisepakete und durch Reisen nach Osaka ist es das Ziel, dass Besucher die Energie und Vielfalt der Stadt erleben und dass Osaka zu einer nachhaltigen Reisedestination für die LGBTIQ*-Community wird.

Neben dem LGBTIQ*-Informationsportal „Visit Gay Osaka“ hat das OCTB zudem ein neues Werbevideo für schwule Männer veröffentlicht, das ebenfalls auf dem Portal zu sehen ist. Weitere Videos folgen in Kürze.

INFO

www.osaka-info.jp/en/

https://visitgayosaka.com

www.openarmsproject.visitgayosaka.com/en/