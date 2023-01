JAPAN: Tokio feiert Rainbow Pride

Langsam aber sicher wandelt sich Japans Politik in Hinblick auf die Rechte der LGBTIQ*-Community. Am 22. und 23. April wird in der Hauptstadt Tokio der Rainbow Pride gefeiert.

× Erweitern Foto: Instagram / tokyo.r.pride Tokio Rainbow Pride

Erst vor Kurzem hat die Präfektur Tokio Zertifikate ausgegeben, die gleichgeschlechtlichen Paaren, die in der Millionenmetropole leben oder arbeiten, Verbesserungen bei der Wohnungssuche, der medizinischen Versorgung und staatlicher Fürsorge garantieren. Als letztes G7-Land hat Japan weder die Ehe für alle noch ein alternatives Partnerschaftsgesetz eingeführt. Dennoch ist der Wandel spürbar. Das queere Tokio feiert seinen Pride mit über sechzig Veranstaltungen im Yoyogi-Park, eine Parade startet im Szeneviertel Shibuya und führt drei Kilometer durch die Stadt.

www.tokyorainbowpride.com

Weitere Infos zum Reiseland Japan für LGBTIQ*-Besucher gibt es auf der offiziellen Seite des Tourismusbüros unter www.japan.travel/de/de/guide/lgbt-japan/