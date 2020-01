Gruppenreisen: Nur für Jungs!

Der deutsche Reiseveranstalter Kerle.reisen bietet seit kurzem Gruppenreisen für junge Schwule an - preisgünstige, wilder und weniger luxuriös.

Vom Bayerischen Wald bis Neuseeland – Kerle.reisen hat sich mit seinen Gruppenreisen für schwule Männer schnell einen Namen in der Gay-Community gemacht. Nun hat der deutsche Reiseveranstalter sein Angebot um eine weitere Marke speziell für junge Schwule erweitert: „Generell wird der Altersmix auf unseren Reisen als Bereicherung gesehen. Doch von Jüngeren kam häufiger der Wunsch nach Reisen unter Gleichaltrigen. Daher richtet sich das neue Angebot nun an Gays bis 39 Jahre“, erklärt Geschäftsführer Martin Richter. Die Touren auf junge.kerle.reisen sind aktiver, etwas wilder und weniger luxuriös. So teilt man sich das Doppelzimmer und spart damit bares Geld. Im Vordergrund steht das gemeinsame Urlaubserlebnis unter Gleichaltrigen. Auf lange Flüge wird meist verzichtet. „Wir starten mit fünf Europa-Touren – und bald folgt auch noch Vietnam als erstes Fernreiseziel“, so Martin Richter.

www.junge.kerle.reisen