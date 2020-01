TOP 6: Die schönsten Orte in Kapstadt

Mit ihrer Lage direkt am Meer gilt Kapstadt als eine der schönsten Städte der Welt. Ob der markante Tafelberg, das farbenfrohe Viertel Bo-Kaap oder die drolligen Pinguine am Boulders Beach. – hier sind die 6 schönsten Orte, fotografiert von LGBTIQ*-Instagrammern aus aller Welt:

Tafelberg

Er ist das Wahrzeichen Kapstadts und thront majestätisch über der Küstenmetropole. Bei guten Wetter eröffnet sich dem Besucher ein spektakulärer Blick über die Stadt und die Kap-Halbinsel. Der zum Nationalpark erklärte Berg ist Heimat von an die 1400 Pflanzenarten lädt zu ausgedehnten Wanderungen ein. Bereits seit 1929 führt eine Seilbahn auf den Tafelberg, die 1997 durch eine sich drehende Pendelbahn ersetzt wurde. www.tablemountain.net

Muizenberg

Der etwa 20 Minuten von Kapstadt entfernte Vorort entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts zum mondänen Strandbad und ist heute vor allem für seine bunten Holzbadehäuschen („Edwardian Beach Houses“) bekannt. Der über 30 Kilometer lange Sandstrand an der False Bay ist bei Badegästen wie Surfern gleichermaßen beliebt und gehört zu den schönsten des Landes. www.capetown.travel

Bo-Kaap

Das im Westen des Stadtzentrums gelegene Malaienviertel wurde im 18. Jahrhundert von ehemaligen Sklaven besiedelt und wird auch heute noch von einer Mehrzahl von Muslimen bewohnt. Mit dem Bo-Kaap-Museum, seinen zehn Moscheen und den grell-bunt gestrichenen Häusern gilt das nur einen Quadratkilometer große Viertel als beliebte Touristenattraktion. www.bokaap.co.za

Boulders Beach

Pinguine wohin man schaut! Der in Simon’s Town, etwa 30 Kilometer südlich von Kapstadt gelegene Boulders Beach ist Heimat einer etwa 2000-köpfigen Brillenpinguinkolonie. Die etwa 70 Zentimeter großen Vögel legen ihre Eier in selbst gegrabene Höhlen ab und gelten in ihrem Bestand als gefährdet. Über Holzstege gelangt man zur Kolonie, an benachbarten Stränden gibt es sogar die Möglichkeit, mit den Pinguinen zu schwimmen. www.capetown.travel

Camps Bay

Am Fuße der Bergkette 12 Apostel gelegen, gehört der Strand von Camps Bay zu den beliebtesten Stränden von Kapstadt. Entlang der von Palmen gesäumten Strandpromenade mit ihren trendigen Bars, Restaurants und Cafés gilt das Motto „Sehen und Gesehen werden“. Vor allem am Wochenende ist Camps Bay der Tummelplatz für junge Trendsetter. www.capetown.travel

Signal Hill

Es kaum einen schöneren Ort in Kapstadt, um sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Mit Blick auf Stadt, Atlantik und Tafelberg treffen sich ab Spätnachmittag zahlreiche Leute auf dem Signal Hill, um dort bei einem Picknick oder einem Glas Wein die Aussicht zu genießen. Der Berg ist zudem Startpunkt vieler Gleitschirmflieger, die dort zu ihrem Sinkflug Richtung Clifton ansetzen. Den Gipfel kann man bequem per Auto oder nach einer etwa 60-minütigen Wanderung erreichen. www.capetown.travel

INFO

www.capetown.travel

www.dein-suedafrika.de

HINKOMMEN

Die niederländische Fluggesellschaft KLM fliegt täglich ab vielen deutschen Städten (darunter Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart) über ihr Drehkreuz in Amsterdam nach Kapstadt. Geflogen wird mit einer Boeing 777 mit Economy und Business Class. www.klm.de

× Erweitern Foto: Cape Grace Hotel Cape Grace

ÜBERNACHTEN

Das an einem privaten Kai der V&A Waterfront gelegene Luxushotel Cape Grace gehört zu den besten Häusern der Stadt und verbindet ein elegantes Ambiente mit erstklassigem Service. www.capegrace.com

TIPP

Der LGBTIQ*-Reisespezialist Ntsako Travel Africa bietet verschiedene Rundreisen und -erlebnisse durch das südliche Afrika an. www.ntsakotravelafrica.com