KENTUCKY: Queere Bourbon-Woche

Dass Bourbon längst nicht nur eine Domäne heterosexueller Männer ist, will Kentucky nun mit „Bourbon & Belonging“, der ersten queeren Bourbon-Woche, unter Beweis stellen.

× Erweitern Foto: pixabay.com Bourbon

Der Bourbon gehört zu Kentucky wie die Freiheitsstatue zu New York City. Der berühmte Whiskey wird überwiegend aus Mais und einem kleineren Anteil Gerste, Roggen oder Weizen gebrannt und muss in neuen, angekohlten Eichenfässern gelagert werden. Veranstaltet wird der vom 2. bis 6. Oktober stattfindende Event von Queer Kentucky, einer in Louisville beheimateten gemeinnützigen Organisation, die sich darauf konzentriert, das Leben von LGBTIQ*-Menschen durch Geschichten, Kultur und Aktionen zu verbessern. Insgesamt acht verschiedene Städte und Regionen werden sich an diesem ersten inklusiven Bourbon-Festival der USA beteiligen, darunter Louisville, Lexington, Frankfort, Winchester, Paducah, Bullitt County und Bardstown. Inspiriert vom Gay Wine Weekend in Sonoma und dem QueerBeer Fest in Washington, D.C. wird den Teilnehmenden eine Reihe von Aktivitäten, Verkostungen und Events geboten, die Sicherheit, Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit fördern und gleichzeitig wichtige Spenden für Queer Kentucky und andere in Kentucky ansässige LGBTIQ*-Organisationen sammeln sollen.

www.bourbonandbelonging.com

www.gotolouisville.com