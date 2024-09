Kleinhuis Hotel Baseler Hof: 4 Sterne-Privathotel im Herzen von Hamburg

– ANZEIGE –

Das Kleinhuis Hotel Baseler Hof ist eines der letzten familiengeführten Hotels in Hamburg und ist fußläufig von St. Georg, wo die LGBTQ+ Community zu Hause ist, entfernt. Seit mehr als 115 Jahren bietet das Hotel Gästen aus aller Welt ein Zuhause auf Zeit inmitten der Hamburger Innenstadt.

Wer die Stadt erkunden möchte, kann dies wunderbar zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln tun. Jeder Gast erhält bei Ankunft ein 3-Tages-Ticket für die kostenlose Nutzung des Hamburger Nahverkehrs.

Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sorgt für einen guten Start in den Tag, die Sauna, eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt, für Entspannung. Das norddeutsche Restaurant Kleinhuis‘ ist der ideale Ort für einen romantischen Abend bei guten Weinen. Von April bis Oktober bietet die hoteleigene Dachterrasse eine Panorama-Aussicht auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Hier lässt man den Tag entspannt mit einem Apertivo zum Sonnenuntergang ausklingen. Über den Winter verweilt man im gemütlichen Weinkeller und genießt leckere italienische Antipasti.

Das Hotel bietet 168 stilvoll-behagliche Zimmer in unterschiedlichen Kategorien, die sich in erster Linie durch die Zimmergröße unterscheiden, in Ausstattung, Gemütlichkeit und Beleuchtung aber vergleichbar sind.

Weltoffenheit liegt der Hansestadt Hamburg seit jeher im Blut. Im Kleinhuis Hotel Baseler Hof, das mittlerweile in der vierten Generation geführt wird, werden Toleranz und Vielfalt täglich gelebt. Darüber hinaus ist man bestrebt, mit allen Ressourcen schonend umzugehen und einen Beitrag zu einer funktionierenden Gesellschaft zu leisten.

Kontakt und Buchung

Esplanade 11, 20354 Hamburg, Tel. +49 (0)40 35 90 60

Web: www.baselerhof.de, E-Mail: info@baselerhof.de