Korsika - Meer und Berge an einem Ort

Ob entspannt am Meer liegen oder bei einer Wanderung die rot und orange Töne der Felsformationen der Calanche bestaunen, Korsika hat eine Menge zu bieten.

Die gebirgige Mittelmeerinsel mit ihren verträumten Küstendörfern, hoch aufragenden Gebirgszügen und idyllischen Buchten ist ein echtes Urlaubsparadies. Mit einem Ferienhaus auf Korsika und einem Mietwagen ist man flexibel und kann problemlos einen Tag am Strand verbringen und den nächsten Tag wandern gehen.

Entspannung am Strand

Dank der kilometerlangen Sandstrände, den versteckten Buchten und künstlerisch anmutenden Felsformationen entlang der zerklüfteten Küste, ist Korsika ein beliebtes Ziel für den entspannten Badeurlaub. Hier können Urlauber zwischen beliebten und viel besuchten Stränden und einsamen Spots entscheiden. Zu den bekanntesten Stränden der Insel zählt der Plage de Palombaggia bei Porto-Vecchio im Südwesten. Versteckt hinter einem duftenden Kiefernwald und eingerahmt von roten Felsen wird hier sogar der Strandbesuch zum romantischen Abenteuer.

In Porto Vecchio gibt es übrigens zahlreiche schöne Ferienhäuser auf Korsika, die der ideale Ausgangspunkt für Tagesausflüge sind. Wer Lust auf Karibikflair mit türkisblauem Wasser hat, besucht die Bucht von Santa Guilia. Doch nicht nur am Strand kann man sich erfrischen. Das Fango-Tal ist ein besonderes Erlebnis, denn hier gibt es Flusstäler mit Schluchten und Gumpen zum Baden.

Aktivurlaub im Gebirge

Im Kontrast zum Sonnenbaden an Korsikas Stränden steht das Gebirge im Inneren der Insel. Über 2000 Meter hoch sind die Berge hier und sind damit ein wahres Schlaraffenland für Wanderbegeisterte. Der höchste Gipfel ist der Monte Cinto mit 2706 Metern. Zwar kann es im Sommer schweißtreibend sein, die Berge zu erklimmen, doch man wird mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt und kann sich in zahlreichen Bergseen abkühlen.

Zu den schönsten Gegenden zählt die Balagne, der “Garten Korsikas”, im Nordwesten. Hier gibt es Olivenhaine und Zitrusplantagen und Eucalyptus- und Orleandersträucher verströmen ihren Duft. Die kurvigen Passstraßen sind stellenweise nichts für schwache Nerven und vermitteln ein echtes Freiheitsgefühl und ab und an kann man wilde Schweineherden entdecken.

Highlights für den Korsika Urlaub

Korsikas höchster Gipfel - der Monte Cinto

Einmal den Gipfel des Monte Cinto zu ersteigen, gehört bei einem Urlaub auf Korsika einfach dazu. Der Ausblick von hier oben entschädigt für alle Strapazen. An sonnigen und klaren Tagen kann man bis zur Ost- und Westküste schauen.

Ursprüngliche Dörfer der Belagne

In den Dörfern der Belagne hat man das Gefühl, die Zeit steht still. Hier lernt man die Insel von ihrer ursprünglichen Seite kennen. Die kleinen beige-ockerfarbenen Häuschen mit ihren roten Dächern beherbergen heute oftmals Souvenir-Stände und traditionelle Restaurants.

Schmalspurbahn „U Trinighellu“

“U Trinighellu” bedeutet auf Deutsch “Der Zitternde”, so nennen die Korsen liebevoll die langsame Schmalspurbahn, die seit 1889 die Hauptstadt Ajaccio im Südwesten der Insel mit der Hafenstadt Bastia im Nordosten verbindet. Auf der vierstündigen Fahrt entdeckt man Korsika in all ihrer Vielfältigkeit.

Das “Matterhorn” von Korsika - Paglia Orba

Paglia Orba wird auch als “die Königin der korsischen Berge” bezeichnet und ist für Wanderer ein absolutes Highlight. Bis zum Sommer ist der Gipfel mit Schnee bedeckt. Die weiße Kuppe thront über den steilen Sandstein-Hängen. Für diese Wanderung sollte man Erfahrung mitbringen.

Seeadler in La Scandola

Nach einem Besuch der kleinen Hafenstadt Porto erreicht man das Naturschutzgebiet La Scandola. Es ist das älteste Naturschutzgebiet ganz Frankreichs und gehört zum UNESCO-Welterbe. Mit ein wenig Glück kann man hier Seeadler beobachten.

Korsika ist zwar längst kein Geheimtipp mehr, aber dennoch immer wieder eine Reise wert. Die Insel versprüht einen ganz besonderen Charme, dem kaum jemand widerstehen kann. Kein Wunder, dass viele ihr Ferienhaus auf Korsika am liebsten zum Hauptwohnsitz erklären würden.