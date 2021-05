KROATIEN: Sehnsucht nach Meer

×

Die dalmatische Küste zwischen Split und Dubrovnik gilt mit ihren antiken Städten, unberührten Inseln und einsamen Buchten als eine der schönsten Regionen der Adria, die sich am besten mit dem Schiff erkunden lässt. Umso besser, dass es im Sommer 2021 auch eine deutschsprachige schwule Kreuzfahrt gibt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Dubrovnik Über den Dächern von Dubrovnik

Langsam gleitet das überdimensionale Einhorn mit seiner leuchtend bunten Regenbogenmähne ins kristallklare Wasser. Die Passagiere des kleinen Boutique-Kreuzfahrtschiffs MS Ambassador haben Glück. Von ein paar Möwen abgesehen gehört die Bucht für diesen Vormittag nur ihnen ganz allein. Die etwa vierzig schwulen Männer haben nun Zeit zum Schwimmen, Schnorcheln und Stand-up-Paddeln oder lassen sich einfach auf der aufblasbaren Einhorninsel beziehungsweise auf einer Luftmatratze in der Sonne treiben. Vor ein paar Tagen verließ die Prince Charming Gay Cruise den Hafen von Split und kreuzt nun durch die Gewässer in Richtung Dubrovnik. Der Halt an der einsamen Bucht ist Teil des Cruise-Alltags. Während das Schiff über Nacht in den Häfen liegt, werden tagsüber auf der Fahrt zum nächsten Ziel Badestopps an Stränden und Buchten eingelegt.

× Erweitern Foto: dax Prince Charming Gay Cruise

Zum Mittagessen gibt es ein Drei-Gänge-Menü, das an Bord serviert wird. Dank der übersichtlichen Passagierzahl stellt sich schnell das Gefühl ein, mit Freunden auf einer Privatyacht Urlaub zu machen. Das gemeinsame Erleben, etwa bei abendlichen Erkundungen der Städte oder Ausflügen wie zum Mljet-Nationalpark, ist ebenso möglich, wie die Hafenstädte auf eigene Faust zu erkunden. „Vor allem wollen wir unseren Gästen das Gefühl geben, dass diese Kreuzfahrt eine Veranstaltung von der Community für die Community ist“, erzählt Markus. Gemeinsam mit seinem Partner Tom hatte der 32-jährige Projektmanager die Idee für die im Sommer 2020 erstmals stattfindende Prince Charming Gay Cruise. „Dabei war die Namenwahl rein zufällig und hat nichts mir dem gleichnamigen TV-Format zu tun“, so Tom. Als klar war, dass es eine Show mit dem gleichen Titel gab, sicherte sich das in Zürich lebende, deutsch-österreichische Paar bei dem Sender rechtlich ab.

× Erweitern Foto: Taras Kornev Prince Charming Gay Cruise Gay Cruise-Veranstalter Markus und Tom (rechts)

Auf die Idee, selbst eine schwule Kreuzfahrt zu veranstalten, kamen die beiden nach einem Urlaub auf der 2017 stattgefundenen deutschsprachigen mCruise. „Das war die beste Woche unseres Lebens“, so Markus. Nach der Premiere ihrer eigenen Cruise im letzten Jahr sind für den Sommer 2021 insgesamt drei Termine geplant. Das Konzept bleibt gleich. „Wir wollen der Community auf Augenhöhe begegnen und einen exklusiven Rahmen für Geselligkeit geben. Dank des kleinen Schiffes können wir an Häfen mit direktem Stadtzugang anlegen. Vom Schiff zur nächsten Bar sind es meist nur ein paar Schritte“, so Markus. Für Unterhaltung an Bord sorgt die Schweizer Dragqueen Vicky Goldfinger, tagsüber steht gemeinsames Yoga auf dem Programm.

Dicke Mauern

Wer sich an Kroatiens Küste auf die Suche nach einer schwulen Szene macht, wird vor allem in und um die Stadt Split fündig. Zwar gilt das Land, das im Jahr 1977 Homosexualität legalisiert und 2014 die eingetragene Lebenspartnerschaft eingeführt hat, als konservativ, dennoch ist sowohl in der Hauptstadt Zagreb als auch in den beliebten Urlaubsregionen entlang der Küste eine größere Offenheit zu spüren. Das gilt vor allem für Split und die nicht weit entfernte Insel Hvar. Die im 4. Jahrhundert vor Christus von den Griechen gegründete Stadt Split ist vor allem für ihre Altstadt bekannt, in deren Zentrum der um das Jahr 300 erbaute Diokletianpalast liegt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Split Split

Innerhalb seiner Mauern findet sich ein Gewirr aus engen Gassen, in denen sich heute Restaurants, Bars und Cafés aneinanderreihen. Sehenswert sind auch die Kellerräume des Palastes, ein riesiger Komplex aus Gewölben und Tunneln, der auch als Drehort für die TV-Serie „Games of Thrones“ diente – und zwar als Heimat der von Daenerys Targaryen gehaltenen Drachen sowie deren Thronsaal. Innerhalb der Palastmauern liegt auch Splits inoffizielle Gay-Bar, der Academia Club Ghetto. Hinter dicken Mauern verbirgt sich ein mit alten Bäumen bewachsener Garten, in dem man abends seinen Cocktail oder ein Bier trinkt. Oft legen hier DJs auf, und zur späteren Stunde kann man sich zum Feiern ins Innere der Bar begeben.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Split Kasjuni-Strand bei Split

Ebenfalls bei schwulen Urlaubern beliebt ist der Besuch des Strandes Kasjuni, der sich im Westen der Stadt befindet. Hinter dem offiziellen Strandabschnitt führen Wege oberhalb des Strandes zu kleinen, versteckten Buchten. Für das Baden empfehlen sich, wie an den meisten Stränden Kroatiens, Badeschuhe, um sich an Felsstränden nicht zu verletzen.

150 Jahre Willkommenskultur

Wem eher nach Party und Ibiza-Feeling zumute ist, der sollte einen Besuch von Hvar einplanen. Die mit einer Katamaran-Fähre in knapp einer Stunde von Split aus erreichbare Insel ist auch unter schwulen Urlaubern längst kein Geheimtipp mehr. Der gleichnamige Hauptort der Insel mit seiner mittelalterlichen Altstadt stand einst unter dem Einfluss der Republik Venedig und ist nicht nur Standort des ältesten öffentlichen Theaters Europas, sondern ein Pionier in Hinblick auf den Tourismus. 1868 gründete sich hier mit der Hygienischen Gesellschaft Hvar der wohl erste moderne Tourismusverband mit dem Ziel, die Insel mit ihrem angenehmen Klima und der heilsamen Luft als Urlaubsziel bekannt zu machen sowie ein Hotel zu bauen. Schirmherrin des Projekts sollte die österreichische Kaiserin als damalige Landesherrin sein, und auch heute noch trägt das inzwischen zum 5-Sterne-Luxushotel umgebaute Palace Elisabeth den Namen von „Sisi“.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Hvar Altstadt von Hvar

„Es fällt schwer, sich der Schönheit der Insel mit ihrem Klima, dem Sonnenschein und der hohen Lebensqualität zu entziehen.“ Deni Ohlsen-Dukic lebt gemeinsam mit seinem Ehemann seit 2019 auf der Insel und arbeitet dort als Director of Operations Luxury Division für die Sunčani Hvar Hotels, zu der auch das Palace Elisabeth gehört. Der gebürtige New Yorker mit kroatischen Wurzeln fühlt sich auf der bei schwulen Touristen beliebten Insel extrem wohl. „LGBT-Urlauber gibt es hier seit fünfzig, Tourismus seit 150 Jahren, das merkt man. Die Bewohner von Hvar haben eine offene Willkommenskultur, sind freundlich und ohne jedes Vorurteil“, so der 50-Jährige. Diese Alles-ist-erlaubt-Stimmung war wohl auch der Grund, warum sich die Insel seit den 1960er-Jahren zu einem beliebten Treffpunkt des internationalen Jetset entwickelt hat.

× Erweitern Foto: Taras Kornev Kroatien Deni Ohlsen-Dukic Hvar-Experte Deni Ohlsen-Dukic

Da durfte die schwule Szene natürlich nicht fehlen. Promis wie Jackie Onassis, Prince Harry, Beyoncé, Tom Cruise oder Giorgio Armani verbrachten hier bereits ihren Urlaub – zumeist auf der eigenen Yacht versteht sich. In den Beach Clubs wie Hula und Carpe Diem lässt sich bei Cocktails und coolen Beats in den Sonnenuntergang feiern. Und tagsüber lockt die berühmt-berüchtigte FKK-Insel Jerolim, die man von Hvar-Stadt in fünf Minuten mit dem Wassertaxi erreicht, zum Sonnen- und Meeresbad.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Hvar Hula Beach Club auf Hvar

Auf den Spuren von Odysseus

Der wohl berühmteste Strand Kroatiens befindet sich auf der nördlich von Hvar gelegenen Insel Brač. Der Zlatni Rat oder auch Goldenes Horn genannte Strand ist eine spitz zulaufende Kieselbank, die vor allem auf Luftaufnahmen spektakulär aussieht. Begibt man sich von Hvar nach Süden in Richtung Dubrovnik, erreicht man die mittelalterliche Stadt Korčula auf der gleichnamigen Insel. Neben dem angeblichen Geburtshaus von Marco Polo laden die engen Gassen zu einem entspannten Spaziergang ein, entlang der Uferpromenade finden sich zahlreiche Restaurants mit Blick aufs Meer. Den schönsten Blick auf Stadt und Hafen hat man von der Massimo Cocktail Bar. Deren Terrasse befindet sich auf einem alten, aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammenden Wehrturms und lässt sich nur über eine schmale und extrem steile Treppe erreichen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Korcula Sonnenuntergang vor Korčula

Wen es in die Natur zieht, der wird auf der etwa dreißig Kilometer nordwestlich von Dubrovnik gelegenen Insel Mljet fündig. Die von uralten Steineichen, Kiefern und Lorbeer bewachsene Insel gilt als eine der am dichtesten bewaldeten Eilande des Mittelmeerraums und wurde 1960 zum Nationalpark erklärt. Der Legende nach lebte hier der griechische Seefahrerheld Odysseus, der auf Mljet der Nymphe Kalypso verfiel. Zur Attraktion der Insel gehören neben einsamen Buchten zwei inländische Seen, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad umrunden kann oder einfach zum Baden nutzt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Mljet Nationalpark Mljet

Erlebte Geschichte

Einer der Höhepunkte der Reise entlang der dalmatischen Küste ist sicher der Aufenthalt in Dubrovnik. Spätestens seit die UNESCO-Weltkulturerbestadt als Kulisse für die „Games of Thrones“-Metropole Königsmund diente, gilt Dubrovnik als eine der vom Massentourismus am meisten geplagten Städte. Die Corona-Pandemie hat dem Hype zumindest vorerst ein Ende gesetzt, und vermutlich ist 2021 das beste Jahr, um die Stadt wieder entspannt besuchen zu können. Zu den Klassikern gehört ein Rundgang auf der gut zwei Kilometer langen Stadtmauer, der am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtbefestigung in Europa. Von dort bieten sich einmalige Blicke auf die Stadt mit ihren zahlreichen Kirchen, Palästen und Wehrtürmen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Dubrovnik Dubrovnik

Wer während einer Tour durch Dubrovnik nicht auf einen Sprung ins kühle Nass verzichten möchte, sollte einen Stopp in der Bar Bard einlegen. Durch einen unscheinbaren Eingang in der Stadtmauer gelangt man zu der auf Felsen unterhalb der Mauer gelegenen Bar mit ihren Terrassen und direktem Zugang ins Meer. Zum Sonnenuntergang und danach ist die Bar ebenfalls ein beliebter Treffpunkt für Touristen. Wer gerne ohne Shorts badet, lässt sich mit dem Wassertaxi auf die vor Dubrovnik liegende Insel Lokrum hinübersetzen. Der dortige FKK-Strand befindet sich links von der Anlegestelle und ist auch innerhalb der schwulen Szene beliebt. Mit Sicherheit wird der Abstecher nach Lokrum auch bei einigen Passagieren der Prince Charming Cruise fest eingeplant sein.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Kroatien Dubrovik Badestelle an der Bar Bard

INFO

www.croatia.hr

HINKOMMEN

Das Star-Alliance-Mitglied Croatia Airlines fliegt in der Regel mehrmals pro Woche ab Frankfurt, Düsseldorf und München nach Split. www.croatiaairlines.com

× Erweitern Foto: suncanihvar.com Palace Elisabeth

HOTEL

Als einziges 5-Sterne-Hotel auf der Insel Hvar verbindet das Palace Elisabeth Tradition mit modernem Luxus und wurde nach einer umfangreichen Renovierung 2019 wiedereröffnet. Das im 19. Jahrhundert erbaute Hotel steht auf den Grundmauern eines im 13. Jahrhundert erbauten Palastes und liegt direkt am Hafen von Hvar-Stadt. Neben einem ausgezeichneten Restaurant verfügt das Hotel über einen eigenen, exklusiven Beach Club. www.suncanihvar.com

TIPP

An insgesamt drei Terminen im Juli sticht die deutschsprachige Prince Charming Gay Cruise in See und erkundet die dalmatische Küste zwischen Split und Dubrovnik. Dank eines kleinen Boutique-Schiffes mit knapp vierzig Kabinen können auch kleine Häfen direkt angefahren werden. Eine Woche Kreuzfahrt mit sieben Übernachtungen, Halbpension, zwei Abendessen, Unterhaltungsprogramm und Reiseleitung kostet ab 1.490 Euro. www.princecharming.eu