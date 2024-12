KYOTO: Ost trifft West

Das Ace Hotel Kyoto ist eine Hommage an die Geschichte und Traditionen der Stadt und ist inspiriert von ihrer kreativen Kultur, dem Respekt für die Natur und einer Wertschätzung des Handwerks.

Entworfen in Zusammenarbeit mit dem renommierten Architekten Kengo Kuma und den langjährigen Partnern von Ace, Commune Design, orientiert sich das Hotel in einer Ost-trifft-West-Designphilosophie und zeigt Kunst und Objekte von Künstlern und Kunsthandwerkern aus der Region sowie von der amerikanischen Westküste. Mit einer großen Lobby, drei Restaurants, dem ersten Stumptown Coffee Roasters-Café in Japan und einem grünen Garten im Innenhof ist das Ace Hotel Kyoto ein kultureller Treffpunkt für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

Gebäude aus den 1920er Jahren

Das Ace Hotel Kyoto befindet sich im SHIN-PU-KAN, einem Gebäudekomplex, der Mitte der 1920er Jahre als Kyoto Central Telephone Office errichtet wurde. Das Originalgebäude wurde von Tetsuro Yoshida, einem der großen japanischen Architekten der Moderne, entworfen und war das erste registrierte Kulturerbe in Kyoto. Atelier Ace arbeitete mit Kengo Kuma and Associates sowie Commune Design zusammen, um Merkmale des ursprünglichen historischen Gebäudes zu bewahren und ihm als Teil des Ace Hotel Kyoto neues Leben einzuhauchen. Inspiriert von Architekten und Designern wie Frank Lloyd Wright, Antonin Raymond und Charlotte Perriand, die sich alle tief mit japanischer Architektur und Design bschäftigt hatten, waren, ist das Hotel eine Hommage an die Stadt selbst. Die Architektur, die Licht, Maßstab und Sensibilität für die Natur priorisiert, schafft Wärme durch Originalkunst, gedämpfte, intensive Farben und handgefertigte Fliesen, Keramik, und Textilien.

Durchdachte Details

Das Design der Gästezimmer spiegelt ebenfalls die Ost-trifft-West-Philosophie wider, indem es japanische und westliche Stile vereint. Die Zimmer sind äußerst funktional gestaltet und bieten mit durchdachten Details Raum zum Wohlfühlen, unabhängig von ihrer Größe. Alle Zimmer öffnen sich zu einem Eingangsbereich mit Dielenböden und einer Bank für das Schuhe-Ausziehen. Die Möbel in den Zimmern sind von den Arbeiten Charlotte Perriands während ihres Aufenthalts in Japan inspiriert. Die Kunstwerke in den Zimmern stammen vom verstorbenen Künstler Samiro Yunoki, der zur ursprünglichen Mingei-Bewegung japanischer Volkskünstler gehörte. Alle Badezimmer sind mit Holz vertäfelt und verfügen über WCs und Badebereiche im japanischen Stil.

