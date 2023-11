Lausanne befindet sich wie die größere Schwester Genf am Ufer des Genfersees, allerdings im Kanton Waadt. Seine Geschichte geht bis auf die Anfänge des Heiligen Römischen Reiches zurück. Heute nennen über 140.000 Einwohner die Stadt am See ihr Zuhause. Trotz einer vergleichsweise kleinen Bevölkerungszahl und einer Fläche, die weniger als ein Viertel Hannovers ausmacht, fühlt sich Lausanne internationaler und kosmopolitischer an als andere Großstädte in der Schweiz. Mit unseren beiden Influencern Patrick und Bente haben wir Lausanne für einige Tage besucht.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Schon von Weitem begrüßt die Kathedrale Notre-Dame Lausanne die Besucher der Stadt. Diese liegt auf der Spitze eines von drei Hügeln und thront dort seit dem späten 13. Jahrhundert. Sie gilt als eines der wichtigsten gotischen Bauwerke des Landes und verfügt über einen beeindruckenden Orgelprospekt. Wer die Treppen des Hauptturms bewältigt, wird mit einem einmaligen Blick über die Ortschaft, den See und das französische Ufer auf der anderen Seite belohnt. Nur wenige Gehminuten entfernt treffen Besucher auf das Palais de Beaulieu. Das Kongressgebäude wird als Kulturzentrum genutzt und war 1989 Austragungsort des Eurovision Song Contest, der damals noch Concours Eurovision de la Chanson hieß. Céline Dion hatte im Vorjahr den Sieg für die Schweiz geholt („Ne partez pas sans moi“), 1989 gewann Riva aus Jugoslawien mit „Rock Me“ den Wettbewerb.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Apropos Wettstreit: Lausanne ist natürlich und vor allem als Sitz des Internationalen Olympischen Komitees bekannt.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Mit dem Olympischen Museum befindet sich im Stadtteil Ouchy nahe dem Genfersee außerdem ein Ort, der der Geschichte und der Bedeutung der Spiele Rechnung trägt. Eingebettet in einer malerischen Parkanlage, die von verschiedensten Skulpturen gesäumt wird, trifft man im Gebäude auf eine interaktive Ausstellung und ein kleines Restaurant, das TOM Café, in der obersten Etage, das im Sommer Speisen auch auf der Terrasse mit Blick auf den See serviert. Übrigens: Das olympische Feuer vor dem Museum wurde bei der Einweihungsfeier 1995 von der deutschen Eiskunstläuferin Katarina Witt entzündet. (www.olympics.com/museum)

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Ganz neu und ein absolutes Muss für jeden Lausanne-Besucher ist das Museumsviertel Plateforme 10 direkt neben dem Hauptbahnhof. Hier haben gleich drei Sammlungen – das Musée de l’Élysée (Fotomuseum), das Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne und das Musée de design et d’arts appliqués contemporains, kurz MUDAC – ein neues, aufregendes Zuhause gefunden. In den Arkaden gegenüber den Museen gibt es diverse Restaurants, Buch- und Kunsthandlungen sowie Gift-Shops. (www.plateforme10.ch)

× Erweitern Foto: Lukas Werlich

Du willst mehr sehen von Lausanne und mit uns auch einen kleinen Abstecher ins umliegende Weingebiet unternehmen?