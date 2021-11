ARGENTINIEN: So feierte Buenos Aires das 30. Pride-Jubiläum

– ANZEIGE –

Am 6. November zogen 800.000 Menschen aus Anlass des 30. Jubiläums der Marcha del Orgullo durch die Straßen der argentinischen Hauptstadt. Grund zum Feiern hat die LGBTIQ*-Community aber auch aus anderen Gründen. Hier sind die schönsten Fotos.

Pure Freude herrschte am 6. November auf den Straßen der Argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Etwa 800.000 Menschen feierten die XXX Marcha del Orgullo LGBTIQ+, das 30. Jubiläum des hiesigen CSDs. Die Parade zog dabei vom Präsidentenplast an der Plaza de Mayo zum Sitz des Parlamentes an der Plaza de los dos Congresos. Schwerpunkt der diesjährigen Demonstration war die Forderung nach einem umfassenden Gesetz zum Schutz von Transgender.

LGBTIQ*-freundlichstes Land Südamerikas

Im Juni 2021 wurde in Argentinien ein Gesetz verabschiedet, das eine Beschäftigungsquote von mindestens 1 % für Transgender im öffentlichen Sektor vorsieht, was in etwa 2.500 Stellen entspricht. Einen Monat später führte das Land als erster Staat Lateinamerikas eine Option „X“ für nichtbinäre Menschen im Personalausweis und Reisepass ein. Argentinien, das 2010 als erstes Land Südamerikas die Ehe für alle legalisierte, unterstreicht damit seinen Anspruch, das LGBTIQ*-freundlichste Land Lateinamerikas zu sein.

Zwischen Anden und Regenwald

So vielfältig wie die Community präsentiert sich auch das Land selbst. Von den mächtigen Gletschern in El Calafte über die am Fuße der Anden gelegenen Weinanbaugebiete von Mendoza bis zu den sagenhaften Wasserfällen von Iguazú reicht die Bandbreite der stets spektakulären Naturkulisse. In Buenos Aires dagegen lockt das Leben einer Großstadt. Zahlreiche Szenebars und -klubs sorgen für schlaflose Nächte während man tagsüber Highlights wie das Hafenviertel La Boca, den Friedhof von Recoleta oder den für seinen Flohmarkt berühmten Stadtteil San Telmo besuchen kann.

