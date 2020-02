Gruppenreisen nach Thailand & Tel Aviv

Ob zu Songkran nach Thailand oder zum Pride nach Tel Aviv: Der deutsche LGBTIQ*-Reisespezialist Pinktours hat für 2020 zwei spannende Gruppenreisen im Programm.

× Erweitern Foto: Guy Yechiely Tel Aviv Pride 2017

Bereits im April startet eine „Men only“-Reise zum thailändischen Neujahrsfest „Songkran“ nach Bangkok und Koh Samet. Auf dem Programm der zwölftägigen Reise stehen unter anderem Aktivitäten in Bangkok, ein Besuch der alten Hauptstadt Ayutthaya sowie die Teilnahme an der zu Songkran üblichen Wasserschlacht. Im Anschluss geht es zum Baden auf die Insel Koh Samet. Anfang Juni findet zudem eine Gruppenreise zum Pride nach Tel Aviv statt. Neben der Teilnahme am Pride stehen Ausflüge nach Jerusalem, Masada und ans Tote Meer auf dem Programm der neuntägigen Reise. Beide Touren finden mit Airlines der Lufthansa-Group statt und beinhalten vor Ort eine deutschsprachige Reiseleitung.

www.pinktours.de