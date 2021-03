Island, das Land der Regenbogen

×

Leiden Sie an Fernweh? Island mit seiner weiten und unberührten Natur ist das perfekte Reiseziel, wenn Sie wieder bereit sind in den Urlaub zu fliegen.

Die charmante, kleine Hauptstadt Reykjavik ist Ausgangspunkt für Ihr nächstes Abenteuer: Erleben Sie tanzende Nordlichter, wandern Sie über Gletscher und Vulkane, lernen Sie die tierischen Inselbewohner, die Islandpferde kennen und entspannen Sie in heißen Quellen.

Mit Icelandair sind Sie ganzjährig ab Frankfurt, München, Berlin und saisonal auch ab Hamburg in nur 3,5 Flugstunden auf der Insel im Nordatlantik. Bei Transatlantikflügen können Icelandair Passagiere ohne Flugaufpreis einen Stopover in Island einlegen. Für Flüge, Angebote und Pauschalreisen besuchen Sie www.icelandair.de. Die Airline bietet flexible Buchungs- und Stornierungsoptionen, die sicheres und sorgenfreies Reisen ermöglichen.

Food & Nightlife

Reykjaviks Restaurant Szene muss sich nicht verstecken: Egal ob internationale Klassiker oder einheimische Küche, jeder Foodie kommt in Reykjavik auf seine Kosten. Unbedingt probieren sollten Urlauber die bekannten Hot Dogs, Skyr, isländisches Lamm und frischen Fisch.

Reykjaviks Nachtleben ist klein, aber ein Besuch in den Bars und Clubs der Stadt lohnt sich! An Nächten um die Sommersonnenwende können Sie bei 24 Stunden Tageslicht die Nacht zum Tag machen. Die Kiki Queer Bar ist Islands beliebtester LGBT Club. Ein absolutes Muss für Nachtschwärmer, die in guter Gesellschaft der Einheimischen die Nacht durchzutanzen wollen.

Unberührte Natur vor der Haustür

Wer zum ersten Mal am internationalen Flughafen Keflavik in Island landet, fühlt sich wie bei einer Mondlandung. Weite, karge Lavafelder und ganz viel Nichts. Dabei hat Islands Natur einiges zu bieten: Die Landschaft mit riesigen Gletscher, sprudelnden Geysiren, beeindruckenden Wasserfällen und schwarzen Stränden eignet sich perfekt für Roadtrips und beweist, dass Island seinen Titel als „Land aus Feuer und Eis“ wirklich verdient.

Reykjavik Pride

Seit 1999 findet die Reykjavik Pride jedes Jahr statt. Die Geschichte reicht jedoch bis ins Jahr 1993 zurück, als sich isländische Schwule und Lesben zum ersten Mal in der Innenstadt versammelten, um mehr Freiheit und Menschenrechte zu fordern. Die erste Pride mit 1.500 Zuschauer hat sich zu einer farbenfrohen sechstägigen Feier entwickelt, die über 100.000 Besucher aus aller Welt anzieht. Die Reykjavik Pride ist die größte jährliche Veranstaltung in ganz Island und wahrscheinlich die größte „kleine Pride“ der Welt.

Pride Flight

2019 hat Icelandair das 20jährige Bestehen der Reykjavik Pride mit einem Pride Flight von Keflavik nach Philadelphia gefeiert. Dieser Pride Flug war eine Initiative von Icelandair Mitarbeitern. Das Kabinenpersonal und die Piloten auf diesem Flug sind alle stolze Mitglieder der LGBTQ + Community Islands. Der Service an Bord des Fluges war dem Anlass entsprechend bunt: Das Kabinenpersonal servierte Leckereien und sorgte für festliche Stimmung.

