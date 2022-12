MIAMI: Die besten schwulen Strände

Der Großraum Miami bietet eine üppige tropische Vegetation, eine dynamische urbane Energie und eine Kunstszene von Weltrang. Aber es sind die Strände, die immer wieder im Mittelpunkt und auf der To-do-Liste eines jedes Besuchers ganz oben stehen. Und das zu Recht!

Mit weißen Sandstränden, die sich über 30 Kilometer entlang der Atlantikküste von Homestead bis Sunny Isles Beach erstrecken, bietet das Reiseziel für jeden Urlauber den perfekten Strand, egal ob man auf der Suche nach Einsamkeit an einem abgelegenen Beach ist oder an belebten Stränden, wo das Beobachten von Menschen die eigentliche Hauptattraktion ist. Das warme türkisfarbene Wasser, der weiche Sand und die sanfte Brise treiben den Besucher schnell zu der glücklichen Erkenntnis, dass in Miami jeder Tag ein Strandtag sein kann.

SOUTH BEACH

Der breite Sandstrand von Miami Beach zählt sicherlich zu den bekanntesten Stränden der Welt. Umrahmt vom türkisblauen Wasser des Ozeans und dem für seine Art- Déco-Architektur bekannten Ocean Drive gilt hier das Motto „Sehen und gesehen werden“. Das gilt natürlich auch für den Gay Beach, der auf Höhe zwischen der 11th und 12th Street liegt und durch einen in Regenbogenfarben bemalten Rettungsschwimmerturm leicht zu finden ist. Hier treffen im Fitnessstudio gestählte Muskelkerle auf LGBTIQ+-Familien, queere Jungs auf schwule Urlauber – und alle fühlen sich wohl.

Welcome to Miami ➡️ Den Guide kannst du gleich hier digital lesen oder HIER direkt als PDF auf dein liebstes Lesegerät herunterladen.

HAULOVER BEACH PARK

FKK-Fans aufgepasst! Nur etwa 20 Autominuten nördlich von South Beach liegt Floridas ältester, offiziell anerkannter Nacktbadestrand – einer von wenigen in den gesamten USA. Der schwule Strandabschnitt befindet sich am nördlichen Ende des Haulover Beach Parks und ist in der Regel gut besucht. Dank einiger Sandbänke kann man weit ins warme Wasser waten oder sich einfach mit den Wellen treiben lassen. Tipp: Sonnenschirm und Getränke nicht vergessen – auf die Badehose kann man verzichten.

Weiter Infos zu Miami als LGBTIQ*-Reiseziel findet man unter www.VisitMiamiLGBTQ.com