Mit Edelweiss nach Übersee

Dank guter Verbindungen ab Deutschland zum Flughafen Zürich ist die Schweizer Ferienfluggesellschaft eine echte Alternative für Langstreckenflüge in den nächsten Urlaub.

Foto: flyedelweiss.com Edelweiss

Die Ferienzeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres. Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss, Schwesterunternehmen von Swiss International Air Lines und damit Teil der Lufthansa Group, hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Gäste zuverlässig und sicher an ihr Traumziel zu bringen. Dabei setzt Edelweiss ganz auf Schweizer Qualität, die begeistert.

Über 80 Ziele weltweit

Mit weltweit 80 Traumdestinationen in 37 Ländern bietet Edelweiss für jeden Ferientraum das richtige Ziel. Sei es für erholsame Strandferien, das Erleben einer pulsierenden Metropole oder das Entdecken von fremden Kulturen. Zu den Langstreckenzielen gehören neben den Seychellen und Malediven auch die Strandmetropolen Kapstadt, Rio de Janeiro und San Diego. Weitere Destinationen sind zum Beispiel Cancún, San José (Costa Rica), Havanna, Buenos Aires, Phuket, Denver, Tampa Bay, Las Vegas, und Vancouver.

Foto: flyedelweiss.com Edeweiss Innenansicht einer Langstreckenmaschine

Zuverlässiger Begleiter

Edelweiss lebt dabei Werte, die Menschen weltweit an der Schweiz schätzen - etwa, in dem man auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste eingeht, immer gut vorbereitet ist und Herausforderungen mit professionellem Engagement begegnet. Als zuverlässiger Begleiter vom und zum Ferienziel sorgt die Fluggesellschaft für eine angenehme und unbeschwerte Reisezeit sowie Genuss an Bord, indem man sich mit Herzlichkeit um das Wohl der Gäste kümmert.

Foto: flyedelweiss.com Edelweiss Economy Max

Die Langstreckenflotte von Edelweiss besteht aktuell aus vier Maschinen des Typs Airbus A340-300 mit Economy, Economy Max und Business Class. Bereits die Economy Class sorgt mit Hilfe einer verstellbaren Kopfstütze und eine im Sitzkissen integrierte Anti-Thrombose-Auflage zur Unterstützung des Beindurchblutung für eine angenehmes Reisegefühl. So bequem sitzend kann man sich die Flugzeit problemlos mit einer Reiselektüre oder auf dem persönlichen 9"-HD-Touchscreen des Bord-Entertainment mit einer Auswahl von über 90 Filmen und 170 Fernsehprogrammen genießen. Wie der Name verrät bedeutet Economy Max das Maximum an Economy-Komfort. Der Abstand zwischen den Sitzen ist bis zu 15 Zentimeter und der Neigewinkel um 5 Zentimeter größer. Beim Essen an Bord gibt es neben einer garantierten Menü-Auswahl die alkoholischen Getränke der Economy Class kostenlos. In der Business Class darf man sich über 112 Zentimeter mehr Platz für Beinfreiheit freuen, zudem lässt sich der Sitz mit integrierter Massagefunktion auf Knopfdruck in ein komplett flaches, zwei Meter langes Bett verwandeln. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste mit schmackhaften und saisonalen Menükreationen, zubereitet aus regionalen Produkten von höchster Qualität. Neben Schweizer Klassikern präsentiert Edelweiss auch landestypische Gerichte aus deren traumhaften Ferienzielen in Übersee.

Flüge mit Edelweiss ab Deutschland über Zürich können unter www.lufthansa.com oder www.swiss.com gebucht werden, Direktflüge ab/bis Zürich unter www.flyedelweiss.com