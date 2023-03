SPARTACUS TRAVEL AWARDS: Die Preisträger 2023

Im Rahmen der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) wurden vergangene Woche die Spartacus Travel Awards verliehen. Zu den Preisträgern aus der Reisindustrie gehören dabei das Kreuzfahrtunternehmen Nicko Cruises, die Hotelkette Ruby Hotels aber auch Destinationen wie die Schweiz, Malta und der mexikanischenBundesstaat Quintana Roo.

Schweiz

LGBTQ Trend Destination: Schweiz

Mit Metropolen wie Zürich, Genf, Lausanne, Bern oder Basel lockt die Schweiz mit einem großen Angebot an Kultur und Kulinarik aber natürlich mit grandioser Natur, mit der das Land eine ideale Destination für Wanderfans und Wintersportler ist. Mit der Arosa Gay Ski Week ist die Schweiz Gastgeberin einer der ältesten und größten LGBTQ Skiwochen Europas, beim Zürich Pride und der Street Parade feiern Hunderttausende auf den Straßen der internationalen Finanzmetropole. Mit den EuroGames diesen Sommer erwartet die Schweizer Hauptstadt Bern Tausende von Teilnehmenden zu Europas wichtigsten LGBTQ Sport-Event. Ausschlaggebend für die Auszeichnung als LGBTQ Trend Destination 2023 war aber auch, dass die Schweiz mit der Einführung der Ehe für Alle 2022 einen großen Schritt hin zu Gleichheit und Akzeptanz und damit den Anschluss an ihre westeuropäischen Nachbarn geschafft hat.

Best LGBTQ Trend Destination: Schweiz v.l.n.r.: Jörg Peter Krebs (Direktor Schweiz Tourismus Deutschland), Vivienne Hosennen (District Manager Baden-Württemberg & Bayern Schweiz Tourismus)

Best LGBTQ-friendly Hotel: Ruby Hotels

Die 2013 gegründete Hotelkette Ruby Hotels hat seitdem von Deutschland aus stürmisch auch den europäischen Markt erobert. Ausgezeichnet wird das Unternehmen, weil es sehr geräuschlos aber entschlossen die LGBTQ-Zielgruppe unterstützt. Beispielsweise bei der Organisation der CSD-Paraden, indem es in großem Umfang an diesen gut gebuchten Tagen kostenlos Zimmer zur Verfügung stellt. Außerdem stellen Ruby Hotels in mehreren Städten ihre Räumlichkeiten für LGBTQ-Network-Events zur Verfügung.

Best LGBTQ-friendly Hotel: Ruby Hotels v.l.n.r.: Felix Härtel (Group Director Markerting, Ruby Hotels), Olaf Alp (Verleger, blu Mediengruppe)

Best LGBTQ Event Destination: Malta

In Hinblick auf die Rechte der LGBTQ Community gilt Malta als das progressivste Land innerhalb Europas. Seit 7 Jahren steht Malta an der Spitze des ILGA-Europe-Rainbow-Map-Index und auch im Spartacus Gay Travel Index belegt Malta wieder den ersten Platz - erstmals ganz alleine. Mit ihrer vielfältigen Natur, darunter die Blaue Grotte oder die Nachbarinsel Gozo und ihrem Jahrtausende altem Kulturerbe - insgesamt findet man auf Malta drei UNESCO Welterbe-Stätten, ist die Insel ein beliebtes Reiseziel für der LGBTQ-Community. In diesem Jahr findet Europas wichtigstes LGBTQ Event auf Malta statt: zum EuroPride 2023 vom 7. bis 17. September werden Tausende Besucher aus ganz Europa erwartet. Im letzten Jahr konnte sich die Jury von der Professionalität und der Vielfalt des Malta Pride überzeugen und hat keinen Zweifel, dass der EuroPride auf Malta ein Event ist, das die LGBTQ-Community nicht verpassen sollte.

Best LGBTQ Event Destination: Malta v.l.n.r.: Michaela Hempel (Senior Executive Special Marketing Projects Malta Tourism Authority Deutschland), Nicholas Bugeja (Koordinator EuroPride Valletta 2023)

Best LGBTQ-friendly Cruise: Nicko Cruises

Preisträger in der neu geschaffenen Kategorie Best LGBTQ-friendly Cruise ist die deutsche Kreuzfahrtgesellschaft nicko Cruises, die zugleich der Charter-Partner der im Mai 2023 stattfindenden Spartacus Cruise ist. Verleger Olaf Alp hob in seiner Begründung hervor, dass er seit dem Beginn der Kreuzfahrtaktivitäten seines Unternehmens noch keine Reederei kennengelernt habe, die zurückhaltend nach Außen aber loyal zur Idee einer LGBTQ-Kreuzfahrt am Markt agiert. In den meisten Fälle sei es laut Alp, insbesondere In den USA, genau umgekehrt. Nicko Cruises habe unter großen Anstrengungen im letzten Jahr eine Abfahrt der Spartacus Cruise unter Corona-Bedingungen ermöglicht und sich auch über das notwendige Maß hinaus für die Reise im kommenden Mai engagiert. Zu seiner Freude gab Alp bekannt, dass die Partnerschaft in 2024 fortgesetzt wird.

Best LGBTQ Beach Destination: Quintana Roo

Vor über 10 Jahren war der auf der Halbinsel Yucatán gelegene mexikanische Bundesstaat Quintana Roo der erste des Landes, der die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannte. Die queere Szene der Region hat allerhand zu bieten, vor allem in der Hauptstadt Chetumal aber auch an der berühmten Küste zwischen Cancun und Tulum und der Insel Holbox. Hier locken lange weiße Sandstrände, großartige Strandbars und atemberaubende Ausblicke auf den Ozean. Besuchern von Quintana Roo wird es nicht an Cocktails, Musik und Akzeptanz mangeln.