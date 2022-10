TAIWAN: So feierte Taipeh sein Pride-Jubiläum

In diesem Jahr feierte der CSD in Taiwans Hauptstadt Taipeh sein 20-jähriges Jubiläum. Doch das Wetter wollte nicht mitspielen und es regnete den ganzen Tag durch. Die Community hat sich die Freude nicht nehmen lassen.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sind Tausende gut gelaunt mit Regenschirmen unter dem Motto „An Unlimited Future“ durch die Straßen gezogen und haben anschließend vor der City Hall gefeiert. Am Abend traf sich die Menge in dem schwulen Bar-Viertel „The Red House“ im Stadtteil Ximen, bevor es weiter zu großen Partys wie der „Formosa Pride“ ging. Das viertägige Fest am letzten Oktober-Wochenende mit etlichen Veranstaltungen gilt als das größte seiner Art in Ost-Asien. Hier unsere Fotos:

Mehr Infos über das Reiseland Taiwan gibt es unter www.taiwantourismus.de