LGBTIQ*-Kreuzfahrt: Mit VIVA Cruises nach Belgien und in die Niederlande

Als Mitglied der International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) bietet VIVA Cruises Ende Februar erstmals eine internationale Flusskreuzfahrt für LGBTIQ* & Friends an.

Vom 28. Februar bis zu 3. März 2024 haben Gäste die Möglichkeit, die Städte Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam zu entdecken – und das bei einer Mischung aus Entspannung, Unterhaltung und neuen Bekanntschaften mit internationalen Gästen in einer LGBTIQ*-freundlichen Umgebung.

Start in Antwerpen

Die fünftägige Reise startet und endet in Antwerpen an Bord der VIVA MOMENTS. Am zweiten Tag legt das Schiff ganztägig in Rotterdam an. Eine Stadt, die für ihre moderne Architektur und Kreativszene bekannt ist. Gäste können hier die Gelegenheit nutzen, an einem inkludierten thematischen City Walk teilzunehmen und die Atmosphäre der Metropole zu erleben. In Rotterdam warten eine Vielzahl von Museen, Kunstgalerien sowie der größte Hafen Europas.

Kultur & Szene in Amsterdam

An den Tagen drei und vier legt die VIVA MOMENTS über Nacht in Amsterdam an. Bei einer inbegriffenen Canal Cruise können die Passagiere die berühmten Grachten und die historischen Gebäude der Hauptstadt betrachten. Am Tag bleibt genug Zeit für Shopping in De 9 Straatjes oder in der Utrechtsestraat mit vielen Vintage Shops und Luxusstores. Ebenfalls ist ein Besuch des weltweit größten Archivs zur queeren Geschichte, dem IHLIA LGBTI Heritage, möglich. Vor allem können die Gäste den Freitagabend nutzen, um Amsterdams Nachtleben kennenzulernen und die dortigen Szene-Bars und Clubs zu besuchen. Beliebte Viertel sind Reguliersdwarsstraat, Zeedijk und Warmoesstraat. Den Nachmittag auf dem Rückweg nach Rotterdam können die Passagiere zum Relaxen nutzen – etwa bei einer Massage im Wellnessbereich der VIVA MOMENTS.

Der Preis für die Flusskreuzfahrt startet ab 795 Euro pro Person. An Bord im Preis inbegriffen ist das VIVA All-Inclusive-Paket, das während der gesamten Reise für eine umfassende Verpflegung und Getränke sorgt sowie das exklusive DJ-Entertainment am Abend. Die Reise ist in jedem Reisebüro oder direkt bei VIVA Cruises buchbar.

www.viva-cruises.com