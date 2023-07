LONDON: So feierte Englands Hauptstadt den Pride

Rund 1 Million Menschen feierten auf den Straßen Londons den größten Pride der Nation. Die über 6 Stunden dauernde Parade wurde dabei mehrmals von Demonstranten aufgehalten.

An der von Londons Bürgermeister Sadiq Khan angeführten Parade nahmen laut Angaben der Veranstalter über 30.000 Menschen in 600 Gruppen teil. Verzögert wurde die Parade durch Proteste von Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil, die die Route aus Ärger über die Teilnahme von Energieunternehmen blockierte. Sieben Mitglieder der Gruppe wurden von der Polizei verhaftet. Danach wurde die Parade zum zweiten Mal gestoppt, als Hunderte von Demonstranten, darunter auch ugandische LGBTIQ*-Flüchtlinge, vor dem ugandischen Hochkommissariat am Trafalgar Square eine Sitzblockade veranstalteten, um gegen das drakonische Anti-Homosexualitätsgesetz des Landes zu protestieren.

Währenddessen feierten die Menschen rund um mehrere Bühnen, die Stadtzentrum und dem Gay Village in Soho verteilt waren, bei angenehmen Temperaturen bis spät in die Nacht. Auf der Hauptbühne am Trafalgar Square traten neben dem Headliner Adam Lambert unter anderen Musical-Star Rita Ora, Jake Shears und Todrick Hall auf. Hier unsere Fotos:

