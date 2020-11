Preis für schwule Reiseblogger

Das deutsch-niederländische Blogger-Paar Couple of Men wurde von Lonely Planet als „Best LGBTIQ+ Storytellers“ ausgezeichnet.

Der weltweit größte Verlag für unabhängige Reise- und Sprachführer Lonely Planet hat den schwulen Reiseblog Couple of Men, mit dem Best in Travel Award für das Jahr 2021 ausgezeichnet. Die beiden Gründer der in Amsterdam ansässigen Reiseplattform werden als Personen gewürdigt, die die Reisebranche mit ihrer Arbeit positiv verändern. Karl Krause und Daan Colijn erhalten die Auszeichnung LGBTQ+ Storytellers in der Kategorie Diversity & Inclusivity.

Inhaltliche Neuausrichtung

In diesem Jahr wurde die Best in Travel Liste neu ausgerichtet, um die veränderte Welt des Reisens zu repräsentieren und Reisende zu ermutigen, authentische und einprägsame Momente zu finden. Mit Blick auf 2021, befasst sich Lonely Planet mit den wichtigen, weltweiten Themen Vielfalt, Nachhaltigkeit und Inklusivität. Im Fokus stehen Individuen, die die Zukunft des Reisens maßgeblich mitgestalten. Wie jedes Jahr reichten Reise-Experten und Mitarbeiter von Lonely Planet Vorschläge ein. Die finale Entscheidung wurde auf Basis von Qualität und Mehrwert der finalen Kandidaten auf ihren Webseiten sowie ihrer Präsenz in den sozialen Netzwerken getroffen.

„Durch Einblicke in ihr Leben und die Lage in LGBTIQ+ freundlichen Reisezielen gelingt es den Gründern von Couple of Men, Karl Krause und Daan Colijn, schwule Reisende ebenso zu inspirieren und zu motivieren, wie jene, die noch mit ihrer Identität oder sexuellen Orientierung zu kämpfen haben“, so Lonely Planet.

Neugier auf andere Kulturen

„Wir lieben es, Dinge zu erkunden und zu entdecken, aber wir und unsere Leser*innen sollten uns dabei immer sicher fühlen und es auch sein – in einer Welt, die gegenüber der LGBTIQ+-Community nicht immer Akzeptanz aufbringt“, so Daan und Karl. Das deutsch-niederländische Paar lernte sich vor sieben Jahren in Berlin kennen und lieben und nutzen ihre Erfahrungen als schwule Männer aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen als Grundlage für ihre Reisen. Karl war bereits seit vielen Jahren als offen schwuler Rucksacktourist unterwegs gewesen, als sie sich kennenlernten. Das inspirierte Daan dazu, neugierig auf andere Kulturen zu sein und mehr von der Welt zu sehen.

Fundgrube für Information

Die Wahl für den Best in Travel LGBTQ+ Storyteller Award für das Jahr 2021 fiel auf den Reiseblog für schwule Männer, Couple of Men, da das Konzept von Reise-Impressionen, Unterstützung lokaler LGBTIQ*- Communitys und Sicherheitstipps für LGBTIQ*- Reisende das Komitee von Lonely Planet überzeugte: "Mit fesselnden Inhalten und fabelhafter Fotografie gilt der Blog als eine Fundgrube an Informationen über LGBTIQ+ Reiseziele, Unterkünfte und Exkursionen. Die freudige, liebevolle Beziehung zwischen Karl und Daan, spiegelt sich in jedem Artikel und Social Media Beitrag wider, in denen sie ganz persönliche Aspekte ihres Lebens mit ihren Lesern und Followern teilen. Dabei kommen auch Familienthemen zur Sprache, wie die bezaubernde Story von Karls steinigem Weg ein schwuler Vater zu werden. Auf diese Weise wollen die beiden ihre gemeinsame Reise teilen und auch für alle Menschen da sein, die mit ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung (noch) zu kämpfen haben.”

