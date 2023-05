LOS ANGELES: Luxus & Pride

Anfang Juni steht Los Angeles ganz im Zeichen des LGBTIQ*-Tourismus: Während des dreitägigen Reise-Kongresses Proud Experience treffen Vertreter von Hotels und Destinationen auf LGBTIQ*-Reiseveranstalter, -kuratoren und -journalisten, um sich über die neusten Trends im Luxussegment zu informieren.

Neben einem Marktplatz zur gegenseitigen Vertiefung von Geschäftsbeziehungen stehen neben Networking auch Events sowie diverse Meisterklassen und Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Zudem ist der Termin ideal gewählt für alle, die in Los Angeles einmal den Pride erleben wollen. Während am Wochenende vor der Veranstaltung West Hollywood den WeHo Pride feiert, schließt sich der LA Pride direkt an die Proud Experience an.

Feiern mit Mariah Carey

Der LA Pride ist eine der größten Pride-Veranstaltungen in den USA und passt somit wunderbar in eine Stadt, die sich einer lebendigen Kultur und vielfältigen Community verschrieben hat. Im Juni 2023 lädt Los Angeles Tourism mit einer großen Zahl an Veranstaltungen dazu ein, die LGBTIQ*-Community in Los Angeles und weltweit zu feiern und zu unterstützen. Im Mittelpunkt steht die LA Pride Parade auf dem Hollywood Boulevard, die ihren Höhepunkt im Pride Village, einem kostenfreien Straßenfest mit Essen, Aktivitäten und Live-Auftritten findet. Bei Pride in the Park treten die weltbekannten Superstars und GRAMMY-Award-Gewinnerinnen Megan Thee Stallion und Mariah Carey auf. Zu den weiteren Highlights gehören die LGBTQ+ Pride Night im Dodger Stadium, OUTLOUD @ WeHo Pride – das beliebte Musikfestival des WeHo Pride Weekend – sowie Pride is Universal in den Universal Studios mit seiner kürzlich eröffneten Super Nintendo World.

„Stay and Slay“ – Hotels bieten besondere Services für Pride-Teilnehmer

Für Besucher, die das Pride-Wochenende vom 9. bis 11. Juni in Los Angeles verbringen, hat Los Angeles Tourism spezielle Angebote von verschiedenen Hotels ausgewählt. So kommen Reisende unter anderem in den Genuss von besonderen Ermäßigungen, Services, kostenlosen Inklusivleistungen wie Freigetränke oder können einen Beitrag für wohltätige Zwecke leisten. Zu den teilnehmenden Hotels im Stadtteil Hollywood gehören beispielsweise das neue Godfrey Hotel Hollywood mit einer der größten Dachterrassen in Los Angeles, das Kimpton Everly Hollywood, das über einen Pool auf dem Dach verfügt und das Flair der Hollywood Hills versprüht, oder das luxuriöse neue Thompson Hollywood sowie das legere Tommie Hollywood, die ebenfalls einen Pool auf dem Dach bieten.

Den Glamour der Filmstadt erleben Gäste im eleganten W Hollywood Hotel & Residences, im Hollywood Hotel sowie im geschichtsträchtigen Hollywood Roosevelt. Mit einem spektakulären Blick auf das Hollywood-Zeichen überrascht der Pool auf dem Dach des Loews Hollywood Hotel und auch das Mama Shelter bietet von seiner Dachterrasse ein 360-Grad-Panorama vom Hollywood Sign bis zur Skyline von Downtown LA.

Am Fuße der Hollywood Hills und nur wenige Schritte von den Universal Studios Hollywood und dem CityWalk entfernt befindet sich das Sheraton Universal, dessen Dachterrasse mit riesigen Fenstern einen 270-Grad-Blick auf Hollywood ermöglicht. Inmitten der malerischen Hollywood Hills wiederum spiegelt das Dream Hollywood auf subtile Weise die für LA typische moderne Ästhetik wider und verfügt über einen der schicksten Dachpools der Stadt. Informationen zu allen teilnehmenden Hotels sowie Codes für kostenfreie Zusatzleistungen und Rabatte sind unter discoverlosangeles.com/hotels/book-your-stay-for-la-pride ab- und buchrufbar.

