LUFTHANSA: Begrüßung an Bord wird geschlechtsneutral

Fluggesellschaften wie Delta oder JAL haben es vorgemacht, nun ziehen auch die Airlines der Lufthansa Group nach. Statt mit „Sehr geehrte Damen und Herren“ werden die Passagiere zukünftig geschlechtsneutral begrüßt.

„Unser Ziel ist es, alle an Bord gleichberechtigt willkommen zu heißen», so ein Lufthansa-Sprecher gegenüber der dpa. Vielfalt und Gleichberechtigung seien zentrale Werte für das Unternehmen und dessen Unternehmenskultur. Diese Haltung wolle man auch in der Sprache zum Ausdruck bringen.

Guten Tag

Die Regelung soll für alle Airlines innerhalb der Konzerns gelten, also auch bei Austrian Airlines, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines. Statt „Sehr geehrte Damen und Herren“ wird es in Zukunft also „Herzlich willkommen an Bord“, „Guten Tag“, „Guten Abend“ oder ähnlich heißen. Gleiches gilt für die Ansprache der Passagiere auf Englisch. Die Entscheidung, welche Formulierung verwendet wird, wird beim Kabinenchef bzw. der -chefin liegen.

Engagement für Diversity

Seit vielen Jahren zeigt Lufthansa regelmäßig Präsenz auf CSDs und hisste in diesem Jahr anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) erstmals eine Regenbogenfahne vor dem Lufthansa Aviation Center in Frankfurt sowie an der Station in München. Seit Juni erscheint auf dem Facebook- und Instagram-Kanal des Unternehmens zudem das Kranichlogo in Regenbogenfarben.