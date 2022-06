LUFTHANSA: Die Liebe fliegt mit

Anlässlich des Pride-Monats fliegt Lufthansa mit einem ganz besonderen Flugzeug zu Zielen in Europa. Der Airbus A320neo mit der Kennung D-AINY wird in den kommenden sechs Monaten zur „Lovehansa“.

Außen auf dem Flugzeug steht ausnahmsweise nicht Luft-, sondern „Lovehansa“ – geschrieben in den Farben des Regenbogens. Auch das Welcome-Panel am Eingang erhält eine spezielle Regenbogen-Beklebung. Zudem sieht man beim Blick aus dem Flugzeugfenster an den Flügelspitzen, den sogenannten Winglets, Herzen in Regenbogenfarben. Der Erstflug der „Lovehansa“ am 10. Juni hatte das Ziel Billund in Dänemark.

Zeichen für Diversität

"Lufthansa ist ein Unternehmen, das für Offenheit, Toleranz und Diversität steht", so die Airline in einer Pressemitteilung. "Mit der „Lovehansa“ Sonderlackierung setzt das Unternehmen ein weiteres deutliches Zeichen und macht diesen wichtigen Teil der Unternehmenskultur auch prominent nach außen sichtbar."

Präsenz auf den CSDs

Neben dem Regenbogenflieger wird Lufthansa zudem erstmals seit vielen Jahren wieder Präsenz auf vielen CSDs in Deutschland zeigen. Auch das Diversity-Netzwerk des Unternehmens hat z.B. einen eigenen Wagen zum CSD in Köln geplant. Die Lufthansa-Logos auf den Social Media-Seiten wie Facebook und Instagram sind aktuell ebenfalls mit Regenbogenfarben hinterlegt -gleiches gilt für die zur Lufthansa Gruppe gehörenden Fluggesellschaften Eurowings, Swiss, Austrian Airlines und Brussels.

