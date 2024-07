LUXEMBURG: 25 Jahre Pride im Großherzogtum

Tausende Besucherinnen und Besucher feierten in der 20 Kilometer südlich von Luxemburg-Stadt gelegenen Kleinstadt Esch an der Alzette den Luxembourg Pride, der in diesem Jahr zum 25. Mal stattfand. Zum Programm gehörte ein Demonstrationszug am Samstag, ein Pride Fest sowie ein buntes Bühnenprogramm am Rathausplatz. Dort traten am Wochenende unter anderen Conchita Wurst, Bilal Hassani, Edsun, Keiynan Lonsdale, Dance Divine, Bambi Mercury und zahlreiche DJs auf.

Unter den Teilnehmenden fanden sich auch prominente Politiker wie Luxemburgs ehemaliger Premier- und aktueller Außenminister Xavier Bettel in Begleitung seines Mannes sowie der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Marc Angel. Wir haben die schönsten Fotos ...

Mehr Infos zu Luxemburg als LGBTIQ*-freundliches Reiseziel findet man unter www.visitluxembourg.com/de/queer und www.luxembourg-city.com