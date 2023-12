MALEDIVEN: Luxus & Nachhaltigkeit

Das im UNESCO-Biosphärenreservat Baa Atoll gelegene Luxusresort Finolhu setzt auf kreatives Design, Nachhaltigkeit und ein perfektes Urlaubserlebnis.

Wer kilometerlange Strandspaziergänge, türkisblaues Meer und bunte Korallen liebt, ist hier genau richtig. Mit knapp zwei Kilometern findet sich auf der Insel Finolhu die längste Sandbank der Malediven. Der weiße Sandstreifen, der die Hauptinsel mit einem trendigen Strandrestaurant verbindet, ist die ideale Kulisse für einen ganz privaten Robinson-Crusoe-Moment auf der Inselwelt der Malediven. Das Finolhu Baa Atoll Maldives zählt insgesamt 125 Villen mit Größen ab 145 Quadratmetern, die sich alle entweder am Strand, an der Lagune oder auf Stelzen im Wasser befinden. 79 davon verfügen über eigene, private Pools. Das Luxusresort ist das erste Hotel auf den Malediven in deutscher Hand und zählt zur Hamburger Seaside Hotel Collection, zu der auch Hotels auf Gran Canaria, Lanzarote und in Dresden gehören. 2020 wurde das Resort vom Londoner Designstudio Muza Lab angelehnt an ein Kaleidoskop komplett neugestaltet.

Und so erleben die Gäste bei ihrem Besuch des Finolhu einen Wechsel aus Mustern, Geometrie und Farben – mit den Blautönen des Meeres, mit Lila, Rosa und Aprikose der Sonne und mit dem Grün der tropischen Inselpflanzen. Kunsthandwerker aus verschiedenen Ländern haben für das Resort einzigartige Objekte kreiert: mundgeblasenes Glas aus der Türkei, Kronleuchter und Korbgeflechte aus Südafrika, Holzkunst aus Java. Ein neu gestalteter Steg verbindet die Wasservillen, und der grüne Inselgarten wurde mit heimischen Gräsern und Pflanzen verschönert.

Beach Bubble unter Sternen

Je nach Lust und Laune können die Gäste aus insgesamt vier Restaurants wählen. Vom Buffet-Restaurant Beach Kitchen über das Strandrestaurant Crab Shack und den Arabian Grill bis zum edlen Kanusan, das mit japanischer Küche und Sushi über- zeugt. Wer es besonders romantisch liebt, kann eine Nacht in einer auf der Sandbank gelegenen Beach Bubble verbringen. Die transparente aufblasbare Bubble wurde von der führenden spanischen Designfirma Eye in the Sky konzipiert und individuell gestaltet. Sie bietet eine einzigartige, inspirierende Umgebung, in der die Gäste ein unglaubliches naturnahes Erlebnis genießen können – ohne dabei auf hochwertiges Design und luxuriösen Komfort zu verzichten. Der Innenraum ist ein UV-geschützter, vollständig wasserdichter, klimatisierter Kokon, der für ein einmaliges Erlebnis sorgt. Ein kleiner Spaziergang im Sonnenuntergang führt das Paar zu der versteckt gelegenen Bubble, wo es ein maledivisches Barbecue am Strand genießen und sich anschließend in seine private Bubble für eine unvergessliche Nacht unterm Sternenhimmel zurückziehen kann.

Verpflichtung zur Nachhaltigkeit

Dank seiner Lage im UNESCO-geschützten Biosphärenreservat Baa Atoll ist das Resort ein idealer Ort für alle, die sich für die Unterwasserwelt der Malediven interessieren. Die geografische Lage des Atolls ist weltweit einmalig. Riffe, Überhänge und sogenannte Thilas – kleine, rundliche Unterwasserberge – stellen einen natürlichen Lebensraum für etwa 1.200 verschiedene Arten dar. Die zum Resort gehörende Tauchschule Dive Butler hat Schnupperkurse, aber auch mehrtägige Lehrgänge im Angebot, an deren Ende man einen zertifizierten Tauchschein erhält und in die faszinierende Unterwasserwelt mit bunten Korallen, tropischen Fischen und Meeresschildkröten eintauchen kann. Für das Resort ist seine Lage im Schutzgebiet zugleich Verpflichtung. Das Finolhu versucht, in großen Teilen Selbstversorger zu sein, und hat ein striktes Plastikverbot. Eine eigene Osmoseanlage wandelt Meerwasser in Trinkwasser um, danach wird es nochmals gereinigt und mit oder ohne Kohlensäure in Glasflaschen abgefüllt. Gäste werden gebeten, keine Plastikflaschen mitzubringen und sie im Zweifelsfall wieder mit zurückzunehmen. Plastikstrohhalme gibt es auf Finolhu nicht, und Produkte zur Körperpflege findet man in nachfüllbaren Glasfläschchen.

Alle Strategien zur Erhaltung des Ökosystems und zum Schutz des Meeres im Baa Atoll hat das Resort gemeinsam mit der Organisation „Parley for the Oceans“ entwickelt. Gäste können an einem Citizen-Science-Programm teilnehmen, bei dem Daten zu einzelnen Tieren wie etwa Schuppenmuster von Schildkröten oder Fleckenmuster von Mantarochen oder Walhaien erhoben werden. Diese Daten werden unter der Obhut einer eigenen Meeresbiologin an Organisationen zum Schutz der Meerestiere weitergegeben. Sie informieren über Populationen und Paarungsmuster und dienen damit dem Schutz der Artenvielfalt. Gäste können zudem an einem Projekt zur Vermehrung von Korallen teilnehmen, indem sie Korallenfragmente an Rahmen befestigen, die dann am Rand des Hausriffs des Resorts angebracht werden, um eine Korallenaufzuchtstation zu schaffen. Diese wird regelmäßig überwacht und gepflegt, um die Ansammlung von Al- gen zu verhindern und um Schädlinge zu entfernen, die die Vermehrung der Korallen gefährden könnten.

