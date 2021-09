MALEDIVEN: Im Paradies

×

Sonne, Strand, Palmen, türkisfarbenes Meer, viel Privatsphäre und jede Menge Luxus: Kaum ein anderes Reiseziel ist in Pandemiezeiten besser für einen erholsamen Urlaub geeignet als die Malediven.

× Erweitern Foto: atmospherehotelsandresorts.com Malediven OBLU Helengeli

Christopher und Jeff haben es geschafft. Nachdem die beiden Engländer Anfang Dezember 2020 geheiratet hatten, war es gar nicht so einfach, das passende Ziel für die Flitterwochen zu finden. „Viele unserer Pläne waren aufgrund der Corona-Pandemie nicht umsetzbar, doch dann empfahl uns ein Bekannter die Malediven“, so Christopher. Als schwules Paar hatten die beiden wegen der in der Republik der Malediven geltenden Scharia – inklusive Strafverfolgung von Homosexuellen – nicht an die südlich von Indien gelegene Inselrepublik gedacht. Mit dieser Einschätzung sind die beiden nicht alleine, dennoch schaffen es die Malediven auch innerhalb der LGBTIQ*-Community regelmäßig auf die Liste der beliebtesten Reiseziele für Flitterwochen. „Eigentlich ist der Grund ganz einfach“, so Jeff. „In den privaten Inselresorts werden die Gesetze des Landes nicht angewandt.“ Das gilt für den Ausschank von Alkohol, der auf den Malediven eigentlich verboten ist, ebenso wie für die frauen- und LGBTIQ*-feindliche Gesetzgebung. „Dennoch können wir verstehen, wenn man sich angesichts dieser Situation lieber ein anderes Reiseziel wählt, wir finden aber, dass diese Entscheidung jeder selbst treffen sollte. Wir haben es jedenfalls nicht bereut und werden hier ganz selbstverständlich wie jedes andere Flitterwochenpärchen behandelt,“ so Christopher.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Malediven OBLU Helengeli

Schwule Paare keine Seltenheit

Und damit sind die beiden nicht allein. „Schwule oder lesbische Paare gehören in unseren Resorts quasi zum Alltag“, so Jorge Amaro. Der General Manager des zur Atmosphere-Gruppe gehörenden 5-Sterne-Luxusresorts Oblu Select at Sangeli sorgt dafür, dass sich jeder Gast auf seiner Insel wohlfühlt. „Unser internationales Team verkörpert eine Philosophie von Gastfreundschaft und Service, die zu unserer Hotelgruppe passt.“ Und so ist es beinahe selbstverständlich, dass gleichgeschlechtliche Paare Händchen haltend am Strand spazieren gehen und natürlich auch beim ersten Betreten ihrer Villa ein aus Blütenblättern gelegtes Herz finden.

× Erweitern Foto: atmospherehotelsandresorts.com Malediven OBLU Helengeli

Von den gut 1.200 Inseln der Malediven sind gerade einmal 220 bewohnt und weitere 100 als Hotelinseln für Touristen ausgewiesen. Die zum Teil winzigen Eilande, über eine Fläche von 800 mal 120 Kilometern verteilt, sorgen bei jedem Besucher sofort für ein typisches Robinson-Crusoe-Gefühl. Von Palmen gesäumte, strahlend weiße Strände, kristallklares Wasser, das dank bunter Korallenriffe in allen Grün- und Blautönen schimmert, und geräumiger Villen, in denen die Gäste entweder direkt am Strand oder über dem Wasser wohnen und schlafen – wohl kaum ein anderes Reiseziel vermittelt gerade in diesen Zeiten ein größeres Gefühl von Freiheit und Privatsphäre, zumal wegen aktueller Bestimmungen die Resorts nicht in voller Kapazität mit Gästen besetzt sind und somit in öffentlichen Bereichen wie den Restaurants immer genügend Platz und Abstand gesichert sind. Die kleinsten Villen des Oblu Select at Sangeli sind mit knapp 80 Quadratmetern größer als manche Stadtwohnung, eine Deluxe Beach Pool Villa bringt es auf 101 Quadratmeter samt eigenem 8-Quadratmeter-Pool. Für Flitterwöchner stehen zudem sechs Honeymoon Water Suites mit großem Sonnendeck und einem 13 Quadratmeter großen Pool zur Auswahl. Das Besondere an den Resorts der Atmosphere-Gruppe ist ihr großzügiges All-inclusive-Konzept: In der Buchung sind Vollpension sowie eine üppige Auswahl an Premiumgetränken bereits inklusive, einschließlich Minibar. Zum sogenannten Serenity Plan gehören zudem je ein Abendessen in dem Spezialitätenrestaurant Just Grill und dem exzellenten vegetarischen Restaurant Simply Veg, eine kostenlose Schnorchelausrüstung für die Dauer des Aufenthalts, tägliche Schnorchelexkursionen entlang des Riffes, die Miete für Kajaks und Stand-up-Paddleboards sowie je nach Dauer des Aufenthaltes eine 45-minütige Spa-Behandlung. Neben einem großen Pool für alle gibt es auf einer über einen Steg verbundenen Insel einen weiteren Pool nur für Erwachsene ab 18 Jahren.

× Erweitern Foto: atmospherehotelsandresorts.com Malediven OBLU Helengeli

Faszinierende Unterwasserwelt

Dank eines Hausriffs ist die Insel Sangeli auch ideal für Schnorchler, die die Unterwasserwelt der Malediven auf eigene Faust erkunden wollen. Das Resort verfügt sowohl über eine sandige Lagune als auch eine steil abfallende Riffkante, an der ein an Bojen befestigtes Seil entlangführt, sodass auch Nicht-Profis auf eigene Faust schnorcheln können. Berühmt für ihr Hausriff ist die nur etwa dreißig Minuten mit dem Speedboot von Sangeli entfernte Insel Helengeli. Das dortige Oblu by Atmosphere at Helengeli ist für Tauch- und Schnorchelfans längst kein Geheimtipp mehr, schließlich wird das dortige Riff regelmäßig als eines der schönsten im Nord-Malé-Atoll ausgezeichnet. Und in der Tat gelingt es den Gästen beinahe täglich, große Fischschwärme, Meeresschildkröten, Riffhaie oder Adlerrochen zu sehen – und das aus nächster Nähe. Ein Steg zur Außenkante des Riffs ermöglicht den direkten Zugang, für Taucher werden je nach Schwierigkeitsgrad Exkursionen zu über dreißig verschiedenen exzellenten Spots der Region angeboten.

× Erweitern Foto: atmospherehotelsandresorts.com Malediven OBLU Select Sangeli

Joy of Giving

Als Teil der Atmosphere-Gruppe gilt auch auf der von üppig tropischer Vegetation bewachsenen Insel die Philosophie des „Joy of Giving“ mit einem weit über das übliche Angebot hinausgehenden All-inclusive-Plan. Die Beach- und Deluxe Lagoon Pool Villas sind zwischen 48 und 77 Quadratmetern groß, die Beach Suites bringen es mit ihren zwei Schlafzimmern auf 190 Quadratmeter und einen privaten 20-Quadratmeter-Pool. Mit einem Familien- und einem auf der anderen Inselseite gelegenen Erwachsenenpool finden die Gäste des 4-Sterne-Resorts auch hier jede Menge Erholung. Von der Terrasse des Hauptrestaurants The Spice hat man einen perfekten Blick auf das Riff und sieht vom Tisch aus je nach Tageszeit bunte Fische oder Haie ihre Bahnen ziehen. Das am Strand gelegene Spezialitätenrestaurant Just Grill ist dagegen der ideale Ort für ein romantisches Abendessen im Fackelschein, bei dem man sich als schwules Paar genauso wohlfühlen wie alle anderen auch.

INFO

Die Resorts Oblu Select at Sangeli und Oblu by Atmosphere at Helengeli liegen beide im Nord-Malé-Atoll und sind vom internationalen Flughafen von Malé je fünfzig Minuten mit dem Speedboot entfernt. Der Transfer ist bereits im Übernachtungspreis inbegriffen. www.atmospherehotelsandresorts.com