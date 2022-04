MALTA: Aktiv- und Partyurlaub für Sonnenhungrige

– ANZEIGE –

Für jeden, der im Urlaub aktive Erholung sucht, ist der LGBT-freundliche Inselstaat Malta eine ideale Urlaubsdestination. Und wer feiern will, kann dies im Sommer unter anderen auf der World Club Dome Island Edition 2022 tun.

Ob Wandern, Klettern, Mountainbiking oder Tauchen – die drei Inseln des maltesischen Archipels, Malta, Gozo und Comino, sind dank ihrer vielfältigen Landschaft ganzjährig großartige Reiseziele für sportbegeisterte Urlauber. Und auch was das Thema Party angeht, hält Malta für diesen Sommer jede Menge Optionen bereit.

Mit mediterranem Klima, rund 300 Sonnentagen im Jahr und einer Durchschnittstemperatur von 21° bis 25°C zwischen Juni und Oktober bietet Malta ideale Voraussetzungen für Sportarten jeglicher Art und jeglichen Könnens. Wer gern die milden Temperaturen zwischen Oktober und Mai ausnutzen möchte, erlebt ein ganz besonderes Inselflair: Malta ist in üppiges Grün gehüllt. Auf den Feldern leuchtet reifes Gemüse, und die Wegränder sind mit wildem Fenchel, Klee, Iris und Myrte bedeckt. Bereits ab Mitte Mai versprechen Wassertemperaturen um die 20 Grad Celsius pures Badevergnügen und sind Anziehungspunkt für Wassersportfans.

Paradies für Sonnenanbeter und Wassersport-Fans

Auf Malta gibt es nicht „den“ Gay-Strand, aber jede Menge idyllische Strände und Buchten, die allesamt als gay-friendly gelten dürfen. Sonnenanbeter können sich auf Malta und der Schwesterinsel Gozo auf malerische Strände und kleine einsame Buchten freuen. Die meisten Sandstrände befinden sich im Norden der Insel, aber auch die felsigen Strände locken mit ausgezeichneten Bedingungen für Taucher und Schnorchel-Fans. Für diejenigen, die sich lieber aktiv erholen, hält der Archipel zudem jede Menge Wassersportmöglichkeiten bereit. An vielen Buchten kann man windsurfen, Kajak- oder Jetskitouren unternehmen – hier gibt es zahlreiche zertifizierte Anbieter. Zudem sind Maltas Küsten rund ums Jahr ein idealer Ausgangspunkt für Segler; die natürlichen Häfen bieten optimale Bedingungen für Törns im Mittelmeer.

Einsame Wanderrouten

Doch auch zu Fuß lassen sich die Inseln mit ihren beeindruckenden Kulissen erkunden. Urlauber haben die Wahl zwischen zahlreichen Wanderrouten; die gut ausgebauten Wege führen zu urigen, ursprünglichen Dörfern fernab vom Tourismus oder entlang schroffer Felsformationen und steilen Klippen: Hier werden Wanderer mit einem atemberaubenden Ausblick auf das Mittelmeer belohnt. Eine der schönsten Routen führt die Dingli Cliffs im Süden Maltas entlang.

Insel der Events

Die Inselbevölkerung ist jung, die Nächte laut, und dementsprechend bunt ist das Nachtleben und Clubangebot auf der Insel - nicht nur in Vallettas angesagtem LGBT-Ausgeh-Spot Strait Street. Zahlreiche Festivals locken das ganze Jahr über Besucher mit den unterschiedlichsten Interessen. Vom Valletta Baroque Festival im Januar über das Malta International Fireworks Festival im April bis zum Malta Pride, der in diesem Jahr vom 2. bis 11. September stattfindet. Für Partypeople gibt es wieder eine ganze Reihe an Festivals: Lost & Found , Earth Garden und Isle of MTV im Juni.

WCD Island Edition 2022 auf Malta

Mit dem BigCityBeats WORLD CLUB DOME kommt das Club-Event des Jahres 2022 nach Malta: Vom 5. bis zum 7. August können Fans elektronischer Musik auf verschiedenen Pool- und Bootspartys sowie abendlichen Raves in Maltas besten Open-Air-Locations abtanzen. Vor der sonnigen Kulisse der maltesischen Landschaft erwartet die Partygäste ein unvergessliches Clubbing-Wochenende im Herzen des Mittelmeers. Mit den Headlinern Steve Aoki, Lost Frequencies und Robin Schulz geben internationale Star-DJs den Beat vor.

Mit dem Wochenendticket können Clubber im offiziellen Beach Club Bora Bora Playa feiern und im Gianpula Village, Maltas angesagter Partymeile, die Nacht zum Tag machen. Am 5. und 6. August starten die Events ab 22.00 Uhr, und DJs wie Lost Frequencies und Steve Aoki stimmen die Gäste auf die Partynacht ein. Mit dabei sind auch die Resident DJs des BigCityBeats WORLD CLUB DOME Le Shuuk, Stella Bossi, ASK:ME, Quarterhead, Glockenbach, Bedrud, Regard und viele weitere. Am Sonntag, den 7. August, sorgt ab 20.00 Uhr DJ Superstar Robin Schulz im Strandclub Café del Mar für den fulminanten Abschluss des dreitägigen Mega-Events. Tickets dafür gibt es unter www.worldclubdomemalta.com.

