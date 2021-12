MALTA: „Mein Herz ist hier am glücklichsten“

×

Malta hat sich auf internationaler Ebene einen guten Ruf als fortschrittliches Land in Bezug auf LGBTIQ-Rechte erworben. Auf dem Europe-Rainbow-Map-Index der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex-Association (ILGA) wird Malta zum sechsten Mal in Folge auf Platz eins des Indexes als LGBTIQ-freundlichstes Land in Europa aufgeführt.

Diese Auszeichnung wird durch die positiven Fortschritte in der Überarbeitung von Gesetzen, die verschiedene Geschlechteridentitäten und unterschiedliche sexuelle Orientierungen anerkennen, bestätigt. Malta gewann in den letzten Jahren durch das große Angebot an Veranstaltungen für die lokale und internationale LGBTQI-Gemeinschaft, die von LGBTIQ-Organisatoren geplant wurden, an Bedeutung. Gleichzeitig ist Malta ein beliebtes Ziel der LGBTIQ-Gemeinschaft, da viele Orte und Einrichtungen ganzjährig eine sichere und einladende Umgebung bieten, nicht nur in der Pride-Woche. Veranstaltungen für die LGBTIQ-Gemeinschaft finden ebenfalls zu jeder Jahreszeit statt, ob Indoor-Events, Meetups und Clubbing im Winter, Trekking- und Fun-Events im Frühling, Beach-Events und Poolpartys im Sommer oder Motto-Partys im Herbst.

Clayton Mercieca ist derzeit Präsident der Allied Rainbow Communities (ARC) und Koordinator der Malta Pride Week. Mit seinem Berufshintergrund in Sozialarbeit und seiner Ausbildung zum kreativen Denker verbindet Clayton seine jahrelange Aktivistentätigkeit im Bereich der Bürgerbeteiligung mit seinem Streben nach Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit. Sein Ziel ist es, Gemeinschaft zu stiften, und in Malta ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Selbstbestimmung zu fördern. Clayton hat zu verschiedenen Interviews, Podcasts und Publikationen in lokalen und internationalen Medien beigetragen, die sich auf LGBTIQ-Themen konzentrieren. Seitdem er im Jahre 2018 die Rolle des Koordinators für die Malta Pride Week übernommen hat, ist die Teilnehmerzahl innerhalb von zwei Jahren von 2.500 auf 8.000 Teilnehmer gestiegen. Nun bereitet die ARC sich darauf vor, die EuroPride 2023 in Valletta zu veranstalten. Zusammen mit seinem Mann Christian hat Clayton einen gemeinsamen Sohn, Sebastian.

Clayton, Du bist in Malta geboren und lebst jetzt auch dort mit Deiner Familie. Malta ist ein kleiner Staat, der aus drei kleinen Inseln besteht, in dem zwei Sprachen gesprochen werden und nur 550.000 Einwohner wohnen. Was macht diese Inseln für dich so besonders?

Währende meiner Kindheit hatte ich stets ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit auf Malta. Ich bin als Kind nicht besonders viel gereist und habe meine größte Zeit auf den Inseln verbracht. Jedoch, wenn man bedenkt, wie klein Malta ist, besitze ich trotzdem sehr viele schöne Erinnerungen an verschiedene Orte des Mittelmeerarchipels - sei es Gozo und die verschiedenen mystischen Orte, die es bietet, die Landschaft auf den unberührten Pfaden, die verschiedenen Strände, Städte und Dörfer, die alle über ihre eigenen Besonderheiten verfügen. Als Erwachsener in meinen 30ern konnte ich viel durch verschiedene Länder und Kontinente reisen. Obwohl ich unterschiedliche Kulturen und ihre Schönheiten sehr respektiere und schätze, ist mein Herz hier in Malta am glücklichsten.

Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf Malta, die man unbedingt sehen sollte?

Besucht man zum ersten Mal Malta, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Hauptstadt Valletta zu besuchen. Sie mag eine der kleinsten Hauptstädte der Welt sein, aber jede Minute, die man dort verbringt, fühlt sich wie ein Spaziergang durch ein Freilichtmuseum an. Ich arbeite in Valletta, also sehe die Stadt und ihre Umgebung fast jeden Tag. Aber jedes Mal, wenn ich durch die Straßen laufe, sehe ich etwas anderes, etwas Neues und bekomme neue Eindrücke. Valletta steckt voller Geschichte und bietet eine großartige Atmosphäre zum Essen und Abhängen mit Freunden, egal ob tagsüber oder abends.

Mdina ist fast ein Muss, besonders wenn man ein Fan von Games of Thrones ist. Diese mittelalterlich aussehende Stadt liegt in ihrer Bauweise diametral gegenüber von Valletta und beide besaßen einen strategischen Zweck. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Stadt mit einem Reiseführer zu erkunden, damit alles Wichtige und Kulturelle entdeckt und genossen werden kann.

Die „Drei Städte“ Cottonera sind auch wunderbare Orte, um herumzuwandern und sich in ihrer farbenfrohen Schönheit und Geschichte zu verlieren. Manchmal wird in dieser Gegend auch eine Haunted-Walking-Tour angeboten, die ich auf jeden Fall empfehlen würde.

Wer gerne den Sonnenuntergang beobachtet, würde ich wärmstens empfehlen, die Dingli Cliffs eine Stunde vor Sonnenuntergang zu besuchen, einen Spaziergang zu machen und die Pracht der Natur zu genießen. Andere schöne Orte, um den Sonnenuntergang zu bewundern, sind auch Riviera Bay und Majjistral Park.

Bei einem längeren Aufenthalt lohnt sich ein Ausflug auf die Schwesterinsel Gozo. Gozo bietet atemberaubende Wanderwege, großartige Strände, zahlreiche unabhängige Kunstgalerien und kreative Zentren sowie Restaurants, in denen Sie gutes Essen genießen können.

Wir haben so viel über die großartige mediterrane Küche gehört – Kannst Du uns ein paar Insider-Tipps für ein typisch maltesisches Restaurant geben?

Einige der besten Restaurants befinden sich in Valletta, aber viele weitere Gaststätten sind über die ganze Insel verstreut und werden leider nicht immer in Reiseführern und Online-Foren genannt. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, Pastizzi zu probieren, die normalerweise mit Ricotta oder Erbsenbrei gefüllt und mit Blätterteig umhüllt sind. Sie sind an fast jeder Straßenecke zu finden und kosten weniger als einen Euro. Dies ist ein großartiger und schneller Snack, besonders bei wenig Zeit oder begrenztem Budget.

Malta bietet alle möglichen Gerichte und kulinarischen Erlebnisse und geht auch auf besondere Ernährungsbedürfnisse ein. Meistens müssen Sie nur einen Einheimischen oder ein Hotelpersonal bitten, Sie zu führen. Ein guter Tipp ist, Restaurants zu finden, die seit über 20 Jahren in Betrieb sind oder in denen der Koch auch der Gastwirt ist. Diese bieten stets ein authentisches und kulinarisches Erlebnis, bei dem die Geschmacksknospen verwöhnt werden.

Touristen, die nach Malta kommen, gehen gerne in Bars und hoffentlich bald wieder in die Clubs, welche Orte kannst Du empfehlen?

Die Clubbing-Szene hat bereits begonnen, mit gewissen Einschränkungen, aber sie bietet ein großartiges Nachterlebnis. Wer mit der lokalen LGBTIQ-Community in Kontakt treten möchten, kann sich auf unsere Website www.gaymalta.com informieren, wo eine Liste aller LGBTIQ-Events veröffentlicht ist. Als ARC organisieren wir zudem eine Reihe von Non-Clubbing-Events, die eine großartige und alternative Möglichkeit bieten, mit der lokalen Community in Kontakt zu treten.

Malta hat vielleicht nicht viele Einrichtungen, welche ausschließlich von der LGBTIQ-Gemeinschaft genutzt werden, aber wir haben auf unserer Website eine Liste von häufig besuchten Orten zusammengestellt, in denen wir gerne Veranstaltungen organisieren und die Community sehr willkommen ist.

Gerne kann man sich auch direkt mit uns in Verbindung setzen. Wenn wir die Zeit haben, treffen wir uns gern zum Kaffee trinken und besprechen, was Besucher alles in Malta erwartet.

Ein kleiner Ausblick: Sehr arbeitsreiche Monate stehen für Dich und Dein Team bevor: Malta Pride 2022 und Euro Pride 2023 – was sind die Pläne/Ideen vom ARC?

Wir freuen uns sehr, die größte Feier der Liebe und Diversität zu organisieren, die die maltesischen Inseln je gesehen haben. Die Malta Pride 2022 findet vom 2. bis 11. September 2022 und die EuroPride Valletta vom 7. bis 17. September 2023 statt.

Die Malta Pride Week wird aus einer Reihe von Veranstaltungen bestehen, die von verschiedenen LGBTIQ-Organisatoren geplant werden und einen Raum für Gemeinschaft, Bewusstsein und Bildung, Kunst und Kultur bieten. Gefeiert wird unter anderem mit dem Pride March und einem Konzert in Valletta.

Die EuroPride 2023 wird in einem noch größeren Umfang geplant und an den zehn Tagen werden verschiedene Veranstaltungen und Initiativen angeboten. Das Thema wird „Equality from the Heart“ sein und die Menschenrechte werden im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen, da an verschiedenen Orten in Europa und in den Nachbarländern im Mittelmeerraum immer noch LGBTIQ-Personen verfolgt werden. Wir planen somit eine Vielzahl von Veranstaltungen für Besucher, unterhaltsame Events im Laufe der ganzen Woche und ein EuroPride-Village, welches als Treffpunkt, an dem Menschen gemeinsam abhängen, Informationen sammeln und neue Kontakte knüpfen können, fungiert.

