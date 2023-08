MALTA: More to Explore!

× Erweitern Logos Malta EuroPride

Die Sonneninsel Malta ist das ganze Jahr über ein LGBTQ-Urlaubsziel. 5 Erlebnisse, die du nicht verpassen solltest:

Kultur

Die Maltesischen Inseln gleichen einer Schatztruhe, randvoll gefüllt mit über 7000 Jahren spannender Geschichte und Kultur. Hier lassen sich jahrtausendealte Tempel, prächtige Kirchen, Paläste und das faszinierende Erbe des Malteserordens entdecken. Die Ritter erbauten auch das barocke, festungsgleiche Valletta – die wohl einzigartigste Hauptstadt Europas. Daneben lockt die mittelalterliche Stadt Mdina mit einer herrlichen Aussicht über die Insel und imposanten Bauten, die auch schon als Kulisse für die TV-Serie „Games of Thrones“ dienten.

Malta, Gozo & Comino

300 Sonnentage im Jahr, azurblaues Meer und ein raffiniert mediterran-britischer Mix - nicht umsonst hat sich diese einzigartige Inselgruppe zu einem der angesagtesten Mittelmeer-Hotspots entwickelt. Neben der Hauptinsel Malta mit ihren Stränden und der sagenhaften Blauen Grotte verzaubert Maltas kleine Schwester Gozo mit malerischen Orten, hübschen Buchten und ganz viel Gelassenheit. Comino liegt zwischen Malta und Gozo und ist ein Paradies zum Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen und Wandern. Die Insel ist nur 3,5 Quadratkilometer groß, so gut wie unbewohnt und fasziniert mit türkisfarbenem Wasser in felsigen Buchten.

EuroPride Valletta

Vom 7. bis 17. September 2023 feiert die internationale LGBTQI-Community während des EuroPride den queer-bunten Lebensstil, Vielfalt und Toleranz mit zahlreichen Veranstaltungen. Neben der Parade durch die Altstadt von Valletta am 16. September und dem Abschlusskonzert mit Superstar Christina Aguilera haben sich auch die Eurovision-Sieger Conchita und Netta angekündigt.

Essen & Trinken

In den letzten Jahren hat sich Malta als beliebtes Reiseziel für Foodies etabliert. Das Besondere der maltesischen Küche ist die Fusion unterschiedlicher Stile und Aromen als historisches Erbe der zahlreichen Kulturen, die den Mittelmeerarchipel in 7.000 Jahren Geschichte einst besiedelten. Auch der Michelin Guide hat Malta und seine Inseln für Gourmets entdeckt. Insgesamt sechs Restaurants, darunter das von Jonathan Brincat geführte Noni in Valletta, wurden 2023 mit einem Stern ausgezeichnet.

Malta aktiv

Sportliche Malta-Besucher haben die Wahl – ob Radfahren, Mountainbiken, Wandern oder Klettern entlang bizarrer Felsküsten. Wie es sich für Inseln gehört, nimmt der Wassersport auf Malta den ersten Rang ein. Vielerorts auf den Maltesischen Inseln werden Wassersportarten wie Windsurfen, Kajakfahren oder Jetski angeboten. Sportliche Urlauber, die noch abenteuerlustiger sind, können sich im Wasserski, Wake Boarding oder Gleitschirmfliegen versuchen. Weitere Wassersportarten, die man auf den Inseln ausüben kann, sind Wasserpolo, Kanufahren, Angeln, Segeln und Tauchen.

Anreise & Tipps

Direktflüge ab Baden-Baden, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Memmingen & München

