MALTA: Generalprobe für den EuroPride 2023

Ein Jahr, bevor die Mittelmeerinsel Malta Gastgeberin des EuroPride 2023 sein wird, legen sich die Organisatoren schon mal besonders ins Zeug. Über eine Woche lang wird an verschiedensten Orten des Inselstaates dessen Diversität gefeiert.

× Erweitern Foto: Lukas Werlich / bluCom Malta

Sei es bei der Opening Night am 2. September im Örtchen L-Iklin, einer Pride-Demonstration auf der Nachbarinsel Gozo, einem Queer Speed Dating in San Giljan oder einem Festival rund um den Hafen der Hauptstadt Valletta. Höhepunkt ist eine Parade am 10. September – ebenfalls in Valletta.

Malta Pride Week, 2. bis 11. September

www.maltapride.org