MALTA: So feierte der Inselstaat den EuroPride

Unter dem Motto "Equality from the heart – human rights for everyone, everywhere” feierten rund 40.000 Menschen den EuorPride in Maltas Hauptstadt Valletta.

Am Wochenende erstrahlte die Hauptstadt Valletta des im Mittelmeer gelegenen Inselstaates in vollem Glanz und Farbe – rund 40.000 Teilnehmende zogen durch die Gassen der Altstadt in einer gemeinsamer Demonstration für die Rechte der LGBTIQ*-Community. Zur zehn Tage andauernde Pride-Week auf Malta gehörten auch Ausstellungen, Konzerte, Filmvorführungen, eine Menschenrechtskonferenz sowie politische Diskussionsrunden. Headliner beim Abschlusskonzert war Mega-Pop-Star Christina Aguilera! Nach mehreren Einlagen ehemaliger Eurovision-Sänger*innen der vergangenen zwei Jahrzehnte sorgte der ´ Weltstar für Ekstase unter den Zuschauenden. Zum Abschluss lud die Stadt zur Main Afterparty im Michelangelo Gay Club zur Circuit Party ein. Hier unsere Fotos von der Parade:

Ideen für queerfreundliche Touren auf Malta gibt es auf www.queertoursmalta.com