MEIN SCHIFF: Dragqueens an Bord

Unter dem Motto „Perlen, Pailletten und Meer“ sticht das neueste Schiff der Mein Schiff-Flotte, die Relax, im Herbst 2025 in See. Mit an Bord sind Joy Peters, Tante Woo, Gina de l’Amore, Margot Schlönzke sowie Jurassica Parka.

× Erweitern Foto: TUI Cruises Mein Schiff Relax Neuester Flottenzugang: Mein Schiff Relax

Glamour, Glitzer und unvergessliche Unterhaltung – dafür steht die erste Mein Schiff Drag-Cruise „Perlen, Pailletten und Meer“, die im Herbst 2025 ab Palma in See sticht. Vom 29. September bis 7. Oktober oder alternativ 30. September bis 8. Oktober 2025 können die Gäste der Themenreisen zusätzlich zum bekannten und beliebten Mein Schiff Entertainment in die faszinierende und unterhaltsame Welt der Travestie und Dragshows eintauchen.

× Erweitern Foto: TUI Cruises Jurassica Parka Jurassica Parka

Queer durch Italien

Während der Themenreisen sorgen die Queens während ihrer Solo-Shows mit Humor, Charme und Stil für abwechslungsreiche Unterhaltung. Die drei bekannten und bei Mein Schiff Gästen beliebten Donnas Joy Peters – „Die große Stimme der Travestie“, Tante Woo – „Die Grande Dame der Travestie“ und Gina de l’Amore – „Die First Lady der Travestie“ werden mit ihren Shows „Sinatra & Co.“, „Eine Hommage an Udo Jürgens“ und „Auch Männer haben ihren Preis“ für bestes Entertainment sorgen. Erstmals an Bord der Mein Schiff Flotte sind die Berlinerinnen Margot Schlönzke – „Die Mutter Beimer der Travestie“ und Jurassica Parka – „Die Talkqueen aus Berlin“. Gäste, die weder Glitzer noch Pailletten mögen, sind bei den Brüdern Mitchy und André Katawazi sehr gut aufgehoben und bestens unterhalten. Beide gehören mit 25.000.000 Aufrufen auf Spotify zu den gefragtesten Musikern im Internet und sind bekannt dafür jede Poolparty zum Kochen zu bringen, egal wie kühl die Nacht wird.

× Erweitern Foto: TUI Cruises Tante Woo Tante Woo

Die Mein Schiff Drag-Cruise startet und endet in der malerischen Hauptstadt Mallorcas, Palma, und nimmt die Gäste mit auf eine Mittelmeerreise zu den italienischen Hafenstädten Cagliari auf Sardinien, Palermo auf Sizilien sowie Neapel und Civitavecchia, um die Hauptstadt Rom zu erkunden.

Die Themenreise „Perlen, Pailletten und Meer“ ist im Reisebüro, beim TUI Cruises Serviceteam unter der Rufnummer 040 – 60001-5111 oder unter www.meinschiff.com buchbar.