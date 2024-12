MEIN SCHIFF: Wohlfühlfaktor

Sie ist die jüngste deutsche Kreuzfahrtmarke und aktuell mit sieben Schiffen auf den Weltmeeren unterwegs. Dank modernem Design sowie einer Premium-Positionierung zwischen klassischer Kreuzfahrt und Club-Schiff sorgt TUI Cruises mit der „Mein Schiff“-Flotte bei einem breiten Publikum für einen Wohlfühlfaktor, den auch LGBTIQ*-Reisende zu schätzen wissen.

× Erweitern Foto: TUI Cruises TUI Mein Schiff

Champagner für alle! Es ist der dritte Tag an Bord der Mein Schiff 1, die sich im April 2024 von der schwulen Urlaubshochburg Gran Canaria über Teneriffa, La Palma, Madeira, Cadiz, Tanger, Malaga und Valencia auf dem Weg nach Mallorca befindet. In wenigen Stunden legt das 2018 gebaute Schiff mit seinen knapp 1.500 Kabinen im Hafen von Funchal auf der Blumeninsel Madeira an. Doch noch ist Zeit für ein gegenseitiges Kennenlernen. In der Diamant Bar, einer exklusiven Bar auf Deck 5, die sich am Heck des Schiffes befindet und dank großer Panoramafenster den Blick auf den nur vom Meer begrenzten Horizont freigibt, steht um 17 Uhr der Rainbow-Treff an. Im gedruckten Bordprogramm, der „Mein Schiff“-App sowie zusätzlich über Lautsprecher von Kreuzfahrtdirektor Dominik angekündigt, ist der Termin dazu gedacht, „Mitreisende aus der LGBTQ-Community kennenzulernen“. Organisiert wird der Event von Jonas Gaab, der – standesgemäß – die erschienenen Gäste in einer weißen Uniform und mit einem Glas Rosé-Champagner begrüßt. Seit Mitte 2023 arbeitet der 28-Jährige auf der Mein Schiff 1 als Reiseberater und ist damit Ansprechpartner für alle, die sich für eine weitere Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff“-Flotte, für bestimmte Zielgebiete oder eine der zahlreichen Event-Reisen interessieren. Sein offizieller Arbeitsplatz ist ein offener Schreibtisch auf Deck 4 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kunstgalerie mit der ihr angeschlossenen Bar. „Natürlich bin ich aber auch jenseits meines Schreibtischs auf dem Schiff präsent und habe viel Kontakt zu den Gästen, wenn sie Fragen rund um das Thema ‚Mein Schiff‘ haben“, so Jonas. Vor seinem Job als Reiseberater war der schwule Rheinland-Pfälzer für TUI Cruises zwei Jahre lang in seinem erlernten Beruf als Friseur tätig und konnte sich in dieser Zeit mit den Schiffen und Fahrtgebieten der Flotte vertraut machen. Als sich die Chance für einen Wechsel der Abteilung bot, griff er zu. Bei der Organisation der Rainbow-Treffs unterstützt er gerne. „Es ist eine gute Gelegenheit für die Gäste, Kontakte untereinander zu knüpfen, weil man ein gemeinsames Thema hat, das miteinander verbindet.“ Ob ein Rainbow-Treff an Bord von Mein Schiff stattfindet, hängt allerdings davon ab, ob sich jemand von der Crew bereit erklärt, diesen zu organisieren. Der Treff ist dabei sowohl für alle Passagiere als auch für Crew-Mitglieder offen. An diesem Nachmittag wird Jonas von einem Tänzer der Showensembles und der Shop-Managerin des an Bord befindlichen Tattoo-Studios begleitet.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl TUI Mein Schiff "Mein Schiff"-Reiseberater Jonas

Kaviar & Pommes

Das Studio, in dem sich Gäste tatsächlich fast täglich Kunst unter die Haut stechen lassen, ist ein gutes Beispiel für das Bord-Konzept der „Mein Schiff“-Flotte, das sich relativ stilsicher zwischen cooler Lässigkeit und gehobenem Anspruch bewegt. So gibt es einerseits mit dem „Atlantik-Klassik“ und dem „Atlantik-Mediterran“ zwei große Restaurants, in denen die Gerichte am Tisch serviert werden und jeden Abend ein 5-Gänge-Menü individuell zusammengestellt werden kann. Mit dem „Anckelmannplatz“ steht den Gästen aber auch ein großes Buffet zur Verfügung, das von morgens bis abends durchgehend geöffnet ist und kaum einen Wunsch offenlässt – selbst ein Kaviarfrühstück findet hier einmal pro Fahrt statt. Je nach Schiff variieren dazu die weiteren Lokale, die mal italienische Küche, mal kalorienreduzierte Gerichte oder auch Fischspezialitäten anbieten. Der Schnellimbiss„Tag & Nacht“ mit Burgern, Pommes und Currywurst ist immer mit an Bord. Über diese, alle im Reisepreis bereits enthaltenen, Restaurants hinaus können Gäste zudem gegen Aufpreis aus verschiedenen Spezialitätenrestaurants wählen. Auf der Mein Schiff 1 gehören dazu etwa ein Steakhouse, das italienische Lokal „Cucimare“ sowie das „Esszimmer“ mit deutscher Küche. Auf anderen Schiffen findet man zum Beispiel „Hanami – By Tim Raue“ Gerichte aus Asien.

× Erweitern Foto: TUI Cruises TUI Mein Schiff Restaurant Esszimmer auf der Mein Schiff 1

Kein Trinkgeld

Von einer strengen Kleiderordnung an Bord sieht man ab – mit einem legeren Stil kommt man in allen Bereichen der Schiffe gut aus. Auch im Hinblick auf die Kabinen findet sich für jeden Anspruch die richtige. Klar im Design und mit 17 Quadratmeter bei Innen- und Balkonkabinen sowie zwischen 26 bis 77 Quadratmetern bei Suiten wird ordentlich Platz geboten. Gäste der Suiten können zusätzlich die X-Lounge mit separater Bar und Sonnenterrasse nutzen. Zu den Vorteilen der „Mein Schiff“-Flotte zählen dabei die generell in jeder Buchung enthaltenen Inklusivleistungen. Dazu gehören neben einem breiten kulinarischen Angebot mehr als hundert Markengetränke von Softdrinks über Säfte bis hin zu Spirituosen, Kaffee in der Kabine und ein zweimal täglicher Kabinenservice. Auch Trinkgelder sind bereits im Reisepreis enthalten. Mit einem großen Sauna- und Spa-Bereich sowie bestens ausgestattetem Fitnessstudio muss man während der Reise auch auf sein tägliches Fitnessprogramm nicht verzichten. Hinzu kommt ein Angebot an verschiedenen, teils kostenlosen, Sportkursen auf dem Schiff und Fahrradtouren, die man im Rahmen der Landausflüge buchen kann. Das seit der Corona-Pandemie um Künstlerinnen und Künstler deutlich reduzierte Unterhaltungsprogramm im großen Theatersaal reicht von Musicalabenden über artistische Darbietungen bis zu Comedy und Lesungen. Da deutlich über neunzig Prozent der Passagiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz stammen, ist die Bordsprache Deutsch – dies gilt für das Personal in allen öffentlichen Bereichen, bei Lesungen sowie auch bei den Landausflügen.

× Erweitern Foto: TUI Cruises TUI Mein Schiff

Personal aus über 50 Nationen

Das Publikum an Bord variiert dabei je nach Schiff, Reisezeit und Fahrtgebiet. Während man zu den Schulferien mit vielen Familien an Bord rechnen kann, sind auf Fernreisezielen beispielsweise in die Karibik oder nach Asien vor allem jüngere Gäste an Bord. Laut Jonas ist das Publikum ebenso auf den Mittelmeerreisen im Sommer tendenziell jünger. Malta und die griechischen Inseln gehören auch zu den Lieblingshäfen des Reiseberaters. „Valletta ist einer der schönsten Häfen, die ich kenne. Für Crew und Gäste ist es aber auch wichtig, wie schnell man von der Anlegestelle aus in der Stadt ist.“ Insgesamt an die tausend Menschen aus über fünfzig Nationen leben und arbeiten an Bord eines jeden „Mein Schiff“. Für Jonas ist die Tatsache, ständig neue Menschen und Kulturen kennenzulernen, einer der Hauptgründe, auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Besonders schätzt er die offene und familiäre Atmosphäre unter den Beschäftigten, die sich auf die Passagiere überträgt. Vielleicht ist dies mit ein Grund, warum auch queere Gäste immer wieder auf die „Mein Schiff“-Flotte zurückkehren.

× Erweitern Foto: TUI Cruises TUI Cruises Bunte Horizonte Bekannte Gesichter auf der ersten "Bunte Horizonte"-Themenreise 2024

Bunte Horizonte

Mit Event-Reisen, die sich mehrmals im Jahr verschiedenen Themen widmen, bringt TUI Cruises immer wieder Menschen mit gleichen Interessen zusammen. Neben einer Full Metal Cruise finden über das Jahr verteilt etwa diverse Lese- und weitere Musikreisen statt. So gab im Herbst 2024 Schlagerstar Andrea Berg erstmalig mit ihrer Band auf einem Kreuzfahrtschiff Livekonzerte. Unter dem Motto „Mein Schiff meets Andrea Berg & Friends“ trat die Sängerin auf der Mein Schiff 7 von Hamburg über Invergordon bis Kirkwall und wieder zurück gemeinsam mit Stereoact feat. Lena Marie Engel, Georg Stengel und Pia-Sophie auf. Beim neuen Event-Reiseformat MeerBeats werden Die Fantastischen Vier als Headliner der Reise ebenfalls auf der im Juni 2024 getauften Mein Schiff 7 erwartet. Zusammen mit Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon soll auf dem Pooldeck des neusten Schiffs gemeinsam mit Bands wie Fünf Sterne deluxe, gutistgut.soundsystem, DJ Thomilla, Booz und den Flying Steps die Party des Jahres gefeiert werden. Unter dem etwas verklausulierten Motto „Bunte Horizonte“ waren im September zwei besondere Künstler auf der Mein Schiff 5 zu Gast. Mit dem internationalen Model Papis Loveday, auch bekannt als Coach der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“, erwartete die Gäste auf der Reise von Kreta durch das östliche Mittelmeer mit Stopps u. a. in Tarent, Korfu und Santorin ein ganz besonderer Gastgeber, der Einblicke in die Welt der Stars und seinen beeindruckenden Lebensweg gab. Für musikalische Highlights sorgte der bekannte Fernsehmoderator und Sänger Maximilian ‚Maxi‘ Arland. Auch 2025 findet die Themenreise "Bunte Horizonte" mit einer Vielzahl queerer Künstlerinnen und Künstler wieder statt.

× Erweitern Foto: TUI Cruises TUI Cruises

Winter in Mittelamerika

Für Reiseberater Jonas begann nach einer kurzen Sommerpause die neue Saison auf der Mein Schiff 1 am 5. September mit einer Transatlantikreise von Hamburg über Island bis nach Halifax und dem in New York State gelegenen Hafen Bayonne. „Ich war noch nie in Nord- und Mittelamerika und hatte mir diese Fahrtregion daher gewünscht“, so Jonas, nach dessen Auskunft sein Arbeitgeber versucht, solche Wünsche bei den Einsatzplänen auch zu berücksichtigen. Nach einigen Touren entlang der Ostküste, bei denen Häfen wie Boston, Miami, Port Canaveral, Charleston, aber auch die Bahamas angelaufen wurden, begab sich die Mein Schiff 1 Ende Oktober in ihr Winterfahrtgebiet nach Mittelamerika. Neben der Dominikanischen Republik und Jamaika stehen dann Länder wie Mexiko, Honduras, Costa Rica, Panama und Kolumbien auf dem Programm, bis es im April 2025 wieder zurück ins Mittelmeer geht. Der Champagner für den nächsten Rainbow-Treff steht bereits kalt.

www.meinschiff.com