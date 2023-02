MIAMI: Bunter Frühling

Das neue Programm „Rainbow Spring“ bietet vielfältige, bunte und einzigartige LGBTIQ*-Veranstaltungen, Erlebnisse und Aktionen in Miami und Miami Beach.

Das Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) startet im März 2023 das Programm „Rainbow Spring“, das LGBTIQ*-Urlaubern in Miami und Miami Beach in diesem Frühjahr einzigartige Aktivitäten und Programme bietet. Bis zum Pride Month im Juni sind die ersten Monate des Jahres vollgepackt mit LGBTIQ*-Events, die so vielfältig und bunt sind wie die Community selbst:

Das Winter Party Festival (1. bis 7. März) lädt dazu ein, den Winter zu verabschieden und dem Frühling entgegenzusehen. Der Miami Beach Pride (1. bis 16. April) feiert das 15-jährige Bestehen der größten queeren Veranstaltung der Region. Das erweiterte Programm umfasst ein Pride Poolevent, ein LGBTI*Q-Familienpicknick, eine Queer Art Präsentation sowie den Pride March und die Parade am Ocean Drive. Out in the Tropics' LatinXOXO (8. April) feiert lateinamerikanische und hispanische Stimmen in der LGBTIQ*-Community. Das OUTshine LGBTQ+ Film Festival (20. bis 30. April) bietet zahlreiche Filme für queere Kinoliebhaber. SweetHeat (16. bis 22. Mai) ist eine Veranstaltung speziell für Frauen aus der queeren Community. Sizzle Miami (25. bis 29. Mai) ist eine der beliebtesten städtischen LGBTIQ*-Veranstaltungen für Schwarze und People of Color am Memorial-Day-Wochenende.

Top Reiseziel für die Community

„LGBTQ+-Besuchende sind das ganze Jahr über Reisende und sollten über die Veranstaltungen in Miami und Miami Beach auch über den Pride Month hinaus informiert werden“, sagt Dan Rios, GMCVB's Director of LGBTQ+ Marketing. „Miami und Miami Beach sind ein Top-Reiseziel für die LGBTQ+-Community – wir bieten vielfältige Erlebnisse, die alle Mitglieder anziehen, damit sie sich bei ihrem Besuch gesehen und repräsentiert fühlen“.

Zu den Veranstaltungen während des „Rainbow Spring“ gehören auch der relative neue Wynwood Pride (9. bis 10. Juni), der Miami Marlins' Pride at the Park (31. Mai) und das No Fear, We're Queer Comedy Festival (Juni). Die beiden LGBTIQ*-Hotels von Miami Beach, AxelBeach Miami und Hotel Gaythering, werden die Hauptakteure des Programms sein und Veranstaltungen wie Karaoke, Trivia Night, Bingo, Martini Night und Sportveranstaltungen anbieten.

Die Website des Programms RainbowSpring.com, bietet eine Übersicht über alle LGBTIQ*-Themen und enthält Sonderangebote, exklusive Rabatte für Hotels und Attraktionen, sowie Restaurantangebote.

Weitere Informationen über Miami und Miami Beach finden Interessierte unter www.MiamiandMiamiBeach.com.